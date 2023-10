Catalá habla del nuevo convenio de Mestalla en Mas de Uno Valencia

La Alcaldesa de Valencia, María José Catalá ha sido protagonista en el espacio Mas de Uno Valencia de Onda Cero. Y se ha referido a la posibilidad de que se acelerase el convenio para la finalización de las obras del nuevo Mestalla después de saber que España será sede del Mundial 2030. Y tal y como adelantábamos, la Alcaldesa ha sido muy contundente al afirmar que "no se va a dar ningún tipo de ventaja a la propiedad ni se va a acelerar ningún tipo de plazo por el tema del Mundial".

Para Catalá "es una buena noticia que España acoja el Mundial. Que no nos alegremos por esto no tiene sentido. Es una muy buena noticia. Sería muy buena noticia que Valencia fuera subsede de un partido de semis o de cuartos. He de decir que la anterior corporación ya ofreció la ciudad de Valencia y la candidatura está presentada desde finales del año 2022 para coger semis o cuartos de final pero eso no lo he hecho yo, lo hizo la anterior corporación y yo creo que está bien hecho. Es un ofrecimiento lógico para una ciudad que aspira a tener un liderazgo claro. Lo que sí he dicho es que nunca voy a condicionar lo que es el convenio al tema del Mundial. Si llegamos en tiempo y la propiedad cumple podremos ser subsede".

Insistía además la Alcaldesa de Valencia que su intención es incluso reforzar aún más las garantías antes de llegar a ningún acuerdo por el nuevo convenio con el Valencia CF. "Yo no voy a dar ninguna ventaja ni rebajar ningún plazo ni acelerar nada que no deba por esto. No lo voy a condicionar una cosa a la otra. La propiedad del Valencia tiene que cumplir con la ciudad. El convenio que dejó hecho la anterior corporación me parece un buen convenio y si estoy trabajando en él es para modificarlo pero no para rebajar exigencias sino para reforzar alguna garantía de más, nunca de menos. A partir de ahí si el Valencia cumple podremos ser esa subsede", afirmaba la primera edil.

María José Catalá da prioridad a que se construya un buen estadio para la ciudad antes que a ser subsede del Mundial 2030. "Yo no voy a correr ni a hacer nada condicionado porque nuestro nuevo Mestalla tiene que estar décadas en nuestra ciudad y lo del Mundial, con todo el respeto y cariño, sería algún partido durante un mes. Yo priorizo el estadio que tiene que estar décadas y como tiene que ser y con esas garantías a lo otro", aseguraba la Alcaldesa.