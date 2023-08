Marcos André valoró su etapa como valencianista

Marcos André ya es pasado del Valencia CF. Esta semana se formalizó la operación de traspaso, en el que recala de nuevo en el Real Valladolid a cambio de 2 millones de euros por el 50% de sus derechos deportivos. En el día de ayer tuvo lugar su presentación como blanquivioleta y durante ese acto se le preguntó por su etapa en Mestalla, a la que respondió de forma sincera.

"No estoy decepcionado. He estado dos años y lo tomo como aprendizaje de todo mi paso por Valencia", valoró Marcos André sobre sus sensaciones deportivas. El jugador brasileño agregó que se habían dado "muchas circunstancias" y que "no había salido como queríamos".

Ahora, en su regreso al José Zorrilla, se mostraba feliz y convencido de que "si las cosas no han salido allí, aquí estoy seguro que sí van a salir". Por ello, Marcos André comentó que esperaba trasladar en la práctica ese aprendizaje y que volvía "con la cabeza mejor que cuando me he ido". Finalmente, el atacante expresó su satisfacción de volver al conjunto vallisoletano: "He vuelto a tener alegría que hacía mucho no había tenido".