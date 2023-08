Corona: "Rafa Mir está descartado"

A pocos días de que se cierre el mercado y mientras el Valencia sigue en la búsqueda del delantero, el Director Deportivo del Valencia Miguel Ángel Corona ha descartado la llegada de Rafa Mir.

"Rafa Mir está descartado. Nosotros gestionamos el dinero de la mejor manera posible para cumplir los criterios, ser sostenibles y dentro de esa sostenibilidad hacer la mejor plantilla posible", ha manifestado.

A la vez aseguraba que "vamos a esperar a que acabe el mercado para hacer una valoración final, hemos hecho muchas operaciones de salidas, más los que salieron el año pasado. En otros casos hemos rechazado ofertas por jugadores importantes porque creíamos que era importante que no salieran".

La situación de Samu Castillejo

Y sobre la posible salida de Castillejo reconocía que "no hay mucha novedad, por distintos aspectos técnico y tácticos hay jugadores con los que contamos por delante de él. No hay novedad. Ha habido negociaciones abiertas, pero no hay más novedad