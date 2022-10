Lino: "Tengo contrato con el Atleti pero mi corazón solo piensa en estar aquí"

El Atleti fichó a Samuel Lino por 6,5 millones de euros pero al tener cubierto el cupo de extracomunitarios se vio obligado a cederlo al Valencia. Y el extremos brasileño se está convirtiendo en una de las agradables sorpresas del Valencia en este inicio de campeonato. Tanto es así que muchos sueñan con que el Valencia pudiera retenerlo.

Preguntado sobre su futuro reconocía que "¿Seguir cedido el año que viene o volver al Atleti? Es una pregunta muy difícil porque son dos grandes clubes. Yo estoy enfocado en el presente. Sé que tengo contrato con el Atleti pero hoy estoy en el Valencia y mi corazón solo piensa en estar aquí y hacer una buena temporada. Del Atleti hablaremos en el futuro. Yo solo quiero estar concentrado y hacer una buena temporada".

Y añadía que "quiero mantenerme enfocado en el Valencia hasta final de temporada. Nadie del club ha hablado conmigo sobre seguir o no. Yo solo pienso en el Valencia y del futuro ya hablaremos después".

Objetivo los 40 puntos

Preguntado por si el objetivo esta temporada puede ser alcanzar Europa, el brasileño se suma a la opinión de Gattuso. "El objetivo como dice el míster es hacer los 40 puntos lo más rápido posible y después ya veremos lo que hacemos", afirmaba

Y sobre la juventud del equipo, el momento delicado que atraviesa y la diferencia con el próximo rival, el FC Barcelona aseguraba que "No es un momento delicado, dos empates y una derrota. Sabemos que el Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo, tiene los mejores jugadores del mundo. Aquí también tenemos jugadores buenos que pueden ser de clubes mucho mejores como Valencia. Va a ser un gran partido. El Barcelona también tiene que respetar mucho al Valencia porque también es muy grande".

Objetivo personal de goles

Acerca de la cantidad de goles que espera marcar esta temporada afirmaba que "yo espero que pueda marcar muchos goles como el año pasado. Ahora no llevo muchos pero tengo una mentalidad fuerte para hacer una buena temporada. Espero que 14 goles o más. Aunque no pienso en una meta de goles, pienso en marcar todos los partidos y así sigo".

Bajada de intensidad en la segunda parte

Respecto a ese bajón que experimenta el equipo en las segundas partes aseguraba que "en las segundas partes bajamos un poco. Hablamos con el míster para mejorar y tener una mentalidad de jugar los 90 minutos. En los próximos partidos lo haremos". Y añadía que "No sé porqué tenemos esos bajones en la segunda parte. Cada uno tiene una forma física diferente del otro. Tenemos que trabajar durante la semana bien para jugar los 90 minutos. Es un poco mental y físico".

Sobre Gattuso y Simeone

De Gattuso agradece su cofianza. "Agradezco la confianza del míster por el trabajo en los partidos. Estoy aquí en Valencia, muy feliz y espero que el míster me de continuidad. El míster no es mucho de hablar o de hacer elogios. Quiere que siga trabajando. Creo que lo que estoy haciendo tiene algo de Gattuso porque siempre está hablando para que mejore. Y del Cholo Simeone reconoce que no ha vuelto a hablar con él. "Con el Cholo hablé al salir, me despedí y cada uno siguió sus caminos", destacaba.