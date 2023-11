El Levante vuelve a perder y Calleja se queja de los errores defensivos

El Levante volvió a caer, esta vez 3-1 ante el Eibar en su visita a Ipurúa. Con esta derrota son solo 2 puntos de los últimos 18 disputados lo que acrecienta la crisis de resultados y las dudas en torno al técnico Javi Calleja. Sin embargo el entrenador criticaba los errores defensivos de su equipo al afirmar que "la diferencia es que ellos han regalado una y nosotros tres".

Para Calleja "cuando ya está el descanso, en una jugada ganada en la que no hay rematador... el penalti. Es una acción en la que, atendiendo a los que nos dicen, es penalti. Nos empatan y nos vamos 1-1 al descanso sin saber cómo. El partido estaba muy controlado. Y en la segunda parte, volvemos a empezar bien, pero cometemos fallos que no podemos cometer. Por mucho que intentes, domines y hagas goles, esos son errores que penalizan".

Y sobre la crisis de resultados afirmaba que "me preocupa la sangría de goles, que el equipo se ponga por delante y no logre ser sólido con el marcador a sabor, que no sepa jugar en esos momentos, que regalemos, que defensivamente concedamos tanto. Eso es lo que preocupa. El cambio que se tiene que producir es que defensivamente demos un salto de calidad".

No obstante el técnico granota aseguraba no temer por su puesto."No lo temo porque siempre me han mostrado su apoyo. Todos sabemos la situación en la que nos encontramos. De mí depende trabajar y tratar de encontrar soluciones para salir de esta dinámica. La decisión sobre mí no la puedo tomar yo, no depende de mí", decía Calleja.