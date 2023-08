Las lesiones vuelven a condicionar al Levante UD

Año nuevo, mismo problema. Aunque muchos de los protagonistas cambien, el Levante UD parece condenado a seguir conviviendo con uno de los habituales problemas sufridos a lo largo de los últimos campeonatos ligueros: las lesiones.

En este tramo inicial de temporada oficial, en el que apenas se han disputado dos jornadas, Javi Calleja ya ha perdido hasta tres efectivos. Estos son Rober Ibáñez, Iván Romero y Ángel Algobia. En el caso de los dos primeros ha sido algo accidental, por lances del juego. Por el centrocampista, el último en caer en batalla, se trata de algo muscular.

Rober Ibáñez fue la primera víctima de 2023-24. Pese a no ser titular frente al Amorebieta, se reincorporó durante la segunda parte. El valenciano no pudo concluir el encuentro por unas dolencias en el hombro, sin revestir lesión de gravedad. El jugador se sumó al grupo en los últimos días de la anterior semana, pero Calleja decidió no incluirlo en la convocatoria final por precaución.

Más peliagudo es el parte médico de Iván Romero. No hay rotura, pero el delantero sufre una lesión grave en grado tres que afecta a varios ligamentos del tobillo izquierdo y que, al menos, le harán estar un mínimo de seis semanas de baja. Una entrada desmedida de Atienza, jugador del Burgos, le ocasionó concluir así en su estreno como granota.

Por su parte, ayer se confirmó que Ángel Algobia sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo, después de las molestias con las que finalizó en la sesión del pasado lunes. El centrocampista madrileño será baja el viernes contra el Cartagena y se mantendrá como duda para la próxima cita en el Ciutat de Valencia frente al Real Oviedo.

Al margen de los citados, hay que recordar que Pablo Martínez todavía permanece en la enfermería debido a la grave lesión de ligamentos cruzados de la pasada temporada. A pesar de ello, ya ve la luz al final del túnel y en principio su regreso se vislumbra para primeros del mes de octubre.