LayHoon Chan: "Estoy aquí porque las cosas no están bien"

Tras una infinidad de reuniones, LayHoon Chan, representante de Meriton y ex presidenta del Valencia CF ha querido explicar ante los medios de comunicación la situación económica así como los avances con Generalitat y Ayuntamniento respecto a la reanudación de las obras del Nuevo Mestalla.

Reuniones y acuerdos

"Como ya sabrán, me he reunido con Ximo Puig, Joan Ribó y Sandra Gómez y una serie de departamentos del gobierno regional y Ayuntamiento. Me gustaría expresar mi profundo agradecimiento a todos ellos por compartir su tiempo y venir a hablar de los temas que he venido a acordar. Hay muchas opiniones que salen en los medios y considero muy importante hablarles a ustedes y a la afición para explicarles la situación del proyecto. De todas las reuniones, hay un mensaje que ha quedado muy claro: la ATE se va a cancelar y no va a haber prórroga. Sin embargo, se me ha quedado muy claro que si cumplimos todas las condiciones de la ATE, el club podrá mantener todos los beneficios. Yo les he preguntado si había algo que podía yo hacer para frenar la caducidad y me han dicho que no. Sinceramente, no entiendo el porqué y no tengo claro cómo tenemos que proceder en relación a la licencia. Pero para mí lo que está claro es que tenemos que demostrar nuestro compromiso ante las autoridades. Y lo que es más importante, demostrar a las autoridades que hemos estado siempre dispuestos a cumplir con la ATE".

El coste del estadio

"Creo que el estadio va a costar unos 120 millones, tenemos 80 de VCV. Es decir, es una gran parte de la financiación. Con eso podremos finalizar el 80-90% del estadio. No es un problema financiar el resto, podemos financiarlo con CaixaBank, con la venta del terciario... La razón por la que estoy aquí es porque las cosas no están tan bien. Obviamente el consejo es consciente de que con 'Los audios de Anil' los daños han sido importantes de cara a la comunidad, y a la vez también la imposibilidad de avanzar con el estadio. Por eso estoy aquí y por eso he vuelto con sentimientos encontrados. Vamos a ir superando los restos paso a paso, uno a uno".

Situación complicada

"La situación es muy difícil, no es que nosotros no queramos. En agosto de 2021, nos informó La Liga que habría financiación del CVC. Creo que serán muchos los clubs los que puedan beneficiarse y en nuestro caso también. Ahora, estamos listos para empezar el proyecto. Sin embargo, no hemos conseguido demasiados progresos pese a haber presentado los documentos requeridos y esa es la situación actual. Hoy me complace decirles que hemos podido avanzar debido a las reuniones y que vamos a dar un paso adelante con los acuerdos con el Ayuntamiento".

Cifras de perdidas

"La cifra de pérdidas de esta temporada está cerca de los 50 millones aunque no está cerrada la contabilidad", expresó Layhoon, añadiendo que "la junta debe buscar soluciones, capitalizar préstamo o bien recurrir a una ampliación de capital".

"No estamos en situación de bancarrota. Todo este tiempo el Valencia CF ha estado apoyado y avalado por Meriton. Es inexacto decir que estamos en bancarrota. Las cuentas no son muy atractivas pero no somos el único club español con problemas financieros. El COVID ha tenido un gran impacto en la industria del fútbol, y de hecho el mercado de fichajes está muy tranquilo. en este momento, ahora con los fichajes , es cuando se va a notar más el impacto del COVID. Pero vamos a mantener la calma porque el principal accionista está comprometido con le club y su futuro. sino yo no estaría aquí intentando resolver el problema del estadio. Meriton apoya el estadio y todo el club".

Resultados deportivos

"Esto es un club de fútbol. Los resultados son muy importantes para nosotros. Perdón por hablar de tantos números, pero mi comparecencia era para hablar del nuevo estadio, pero lo más importante son los resultados deportivos. Los objetivos no han cambiado, el viaje está plagado de retos. Queremos que el equipo compita bien en todas las competiciones y todos se esfuerzan para ello".

El club no se vende

LayHoon volvió a insistir en un clásico, si Peter Lim podría vender el club a lo que la representante de Meriton fue muy clara, "el club no se vende, no está a la venta. Es muy importante que sigamos trabajando, que nos centremos en conseguir éxitos en el campo, que el estadio se construya y que se recupere la confianza con la afición. Y que mejor acciones y resultados que palabras".