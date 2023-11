José Marí Olano tilda de "mentirosa" a Papi Robles al hilo del nuevo Mestalla

LEER MÁS El concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de Valencia José Marí Olano deja KPMG

El concejal de Grandes Proyectos José Marí Olano ha sido muy contundente a la hora de calificar de "mentirosa" a la portavoz de Compromís Papi Robles. Olano dejará KPMG el próximo 1 de diciembre y actualmente no se encuentra negociando ningún convenio urbanístico con el Valencia CF a la espera de que los de Mestalla consigan la licencia de obra y reanuden las obras del nuevo estadio.

"La señora Robles es una mentirosa, porque dice mentiras. Hoy, en concreto, ha dicho dos mentiras. La primera, que yo he dejado de ser socio, pero sigo trabajando en KPMG. Eso es falso. Mi desvinculación con KPMG es total y dejo de tener cualquier tipo de vínculo jurídico con esa empresa el próximo 1 de diciembre de 2023", afirmaba Olano. "Y en segundo lugar, ha dicho que yo estoy negociando con Germán Cabrera en Madrid. Eso es falso. Desde que la alcaldesa anunció que no habría negociación con el Valencia hasta que reiniciaran las obras del nuevo Mestalla, no se ha producido ningún contacto, ni telefónico, ni personal, ni por correo electrónico, con el Valencia Club de Fútbol. Y yo llevo sin ver físicamente a Germán Cabrera desde el mes de septiembre de 2023".