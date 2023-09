Olano habla en exclusiva del nuevo Mestalla en Onda Cero Valencia

José Marí Olano, concejal del Ayuntamiento de Valencia, ha concedido una entrevista en exclusiva para Onda Deportiva Valencia tras las reuniones que ha mantenido con los grupos políticos municipales y con el propio Valencia CF para trabajar en la redacción del nuevo convenio que posibilite reanudar las obras del nuevo Mestalla. Incluso ha puesto una fecha: al Valencia le gustaría tenerlo acabado en 2026 y a él firmado el nuevo convenio para final de año.

Afirma Olano que "el Valencia CF tiene previsto que el estadio se construyese entre 2024, 2025 y en el primer semestre de 2026. Eso no son fases, es lo que toca. La idea es desde que entra la primera máquina no salga hasta que se acabe. Yo no me he marcado ningún plazo. Depende de muchas voluntades. No corre prisa pero tampoco corre pausa. Si quiere acabar para 2026, tendría que empezar las obras en el primer semestre de 2024".

Sobre la reunión que mantuvo con Germán Cabrera aseguraba que "el Valencia CF nos ha pedido que le dejamos empezar las obras y que les permitamos adaptarse en la captación de los recursos financieros. Que no seamos estrictos porque si no no van a tener la financiación necesaria para la obra. Básicamente, el terciario. La idea del equipo de Gobierno y que el Valencia no nos ha pedido nada al respecto es que se pueda comercializar el terciario del nuevo Mestalla durante la obra, cuando se acaben los 80 millones del CVC. Les hemos transmitido que el aprovechamiento de Mestalla no va a existir hasta que el terreno que ocupa el actual Mestalla se convierta en varias fincas pequeñas. Para eso debe haber una reparcelación y que se inscriban en el registro de propiedad. El Ayuntamiento no lo aceptará hasta que el nuevo estadio no esté construido y derruido el anterior".

Insiste el concejal de Grandes Proyectos en que "ellos (el Valencia CF) quieren acabar el estadio. Me lo transmitió contundentemente. Afirman que tienen los recursos necesarios y tienen el proyecto. Están deseando que los servicios técnicos municipales les digan lo que tienen que corregir para tener la licencia".

Y de las reuniones mantenidas con el resto de grupos municipales destacaba que "lo que me he encontrado es un trabajo previo que he reconocido públicamente. Se han hecho bien los papeles que me he encontrado: no solo el convenio, también las fichas urbanísticas. Lo segundo que me he encontrado es una posición firme: el Valencia CF no puede pretender más que cumplir los compromisos. Lo tercero que me he encontrado es buena disposición de cara a intentar solucionar lo que compete al Ayuntamiento, que es el paso de Mestalla al nuevo estadio. Claramente los tres grupos municipales estamos por el desarrollo de los planes, quizás con más claridad Compromís que el PSPV. Joan Ribó fue más claro en ejecutar el cambio de Mestalla al nuevo estadio".

Ha reconocido el propio Olano que sobre si se puede firmar un nuevo convenio después de que el Valencia CF incumpliera con la ATE "para solventar esa duda que efectivamente sobrevuela el Mestalla y que ha hecho que muchas personas acudan a algún amigo abogado para preguntarle, se ha solicitado un informe a la Asesoría Jurídica Municipal. Cuando esté, se presentará a los grupos municipales. Estará antes de que acabe el mes de octubre. Les dije que quería un informe bueno: fundamentado y razonado. Un ladrillo que nadie lee excepto los abogados. Lo último que quiero es meterle prisa a la gente que tiene que madurarlo".

Una de las líneas rojas para firmar ese nuevo convenio es que se construya el polideportivo de Benicalap al que le ha puesto la cifra de "en tono a los diez millones de euros". "El Valencia lo ha aceptado, es que ingresen en tesorería municipal euro por euro los varios millones del coste, que luego ya licitará y construirá el Ayuntamiento. La cifra está en el entorno de los 10 millones de euros", insiste Olano.

La posible marcha de Peter Lim

Recientemente Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguraba que sería más fácil que Peter Lim se marchara si tiene finalizado el nuevo estadio. "Sobre eso no tengo opinión. Leí las declaraciones del señor Tebas, pero mi experiencia en compraventa de clubs de fútbol es nula. Lo que me interesa como Ayuntamiento es que se construya el nuevo estadio. Es lo que tenemos como obligación para con los valencianos", afirma. "Al Ayuntamiento también le gustaría un cambio en el accionariado del Valencia CF, pero eso entra en los deseos. ¿Bloquearle un estadio por qué? Si el planeamiento dice que ahí va un estadio. El planeamiento es el mapa de la ciudad", reconoce.

Reunión con los grupos de aficionados valencianistas

Además Olano ha desvelado que una vez acabadas las reuniones con ls grupos políticos va a hacer una ronda con los colectivos valencianistas. "Mi idea, una vez acabadas las consultas, es pasar a la afición. Ya esta semana que entra voy a tener reuniones con distintas personas o entidades representativas de la afición que, aunque han hecho oír su voz, quiero que me lo digan. Hay algunas de las que tengo una opinión enorme, como don Juan Martín Queralt", dice Olano en la entrevista.

Y concluye con que para terminar el estadio "lo que hay que tener es seguridad. Hay voluntad y al mismo tiempo precaución".