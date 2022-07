Jonathan Montiel se convertirá en el tercer fichaje del Levante UD

Jony Montiel será la tercera incorporación del Levante UD, de hecho el futbolista viaja este miércoles hasta la capital del Turia para estampar el contrato que le unirá a los granotas la próxima temporada en cesión. El media punta pertenece al Rayo Vallecano, creado en la cantera del conjunto madrileño donde ya conocía a Felipe Miñambres, uno de los valedores de su llegada además de que el propio Mehdi Nafti ha llamado al futbolista personalmente para convencer de la conveniencia de su llegada.

Fichaje rocambolesco

Un fichaje rocambolesco ya que Montiel estaba prácticamente hecho con el Real Oviedo un año más donde ya jugó el año pasado, de hecho el futbolista había marchado hasta Oviedo con permiso del director deportivo del Rayo para estampar su firma con los asturianos. Cuando se iba a hacer esa operación se llamó a Martín Presa al que no se le había localizado y que finalmente cogió el teléfono para preguntar porque el futbolista se encontraba en Oviedo y comunicarles que debía de volver a Madrid para marchar a Valencia ya que el Oviedo no se hacía cargo de toda su ficha y que el Levante UD no solo le pagaba el 100% de la ficha sino que aumentaba sus emolumentos con lo que Montiel ponía rumbo a Madrid para que este miércoles pusiera rumbo a firmar por el Levante UD.

Experiencia en segunda

Jonathan Montiel es un media punta zurdo que puede incluso actuar en ambas bandas como extremo nacido en Madrid hace 23 años y que el año pasado jugó cedido en el Real Oviedo donde disputó 29 partidos acumulando 599 minutos en los que anotó 3 goles y repartió 4 asistencias.

A lo largo de toda su carrera ha jugado 80 partidos sumando 1913 minutos en la división donde el Levante va a jugar este año, la segunda del fútbol español.