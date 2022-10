Javier Solís: "Quizá se esté politizando lo del Nuevo Mestalla"

El nuevo Director Corporativo del Valencia, Javier Solís ha comparecido junto a la presidenta Layhoon y el Director Técnico Miguel Ángel Corona para hablar de los temas sociales que atañen al conjunto valencianista. Y uno de ellos, quizá el más importante, el del Nuevo Mestalla.

Afirma Solís que cree que "se puede estar politizando lo del Nuevo Mestalla porque hay unas elecciones a la vuelta de la esquina. En estos periodos no siempre coincide el interés general con el interés partidista. Esta dilación en los tiempos para tener el nuevo convenio está perjudicando al Valencia". Y ha vuelto a insistir en que están esperando el convenio con el Ayuntamiento de Valencia "hay poco debate en ese aspecto. Las condiciones deben permanecer y no hay un debate. Tiene que ser lo que la propia resolución contenía. Desde que presentamos las licencias hace muchos meses, no tenemos nada por escrito del Ayuntamiento. La última vez hablamos de la cubierta solar, pero no estaba en la ATE. El asunto está demasiado politizado". Y volvía a insistir en que "no nos planteamos un estadio sin las condiciones de la ATE".

Sobre el valor actual de la ATE lo tasa en torno a los 16 millones de euros. "La licencia solicitada es hasta 70.000 y se deja por escrito que si hubiese un evento que lo requiere, estará recogido. Solo pedimos que sea de 66.000 por una cuestión lógica. El terreno sin la ATE se podía valorar en 120 millones. La ATE otorga un valor extra cercano a los 16 millones según la última tasación. Supone un 6% del coste total del proyecto".

Y asegura que "el club siempre ha intentando encontrar una solución para el Nou Mestalla. La realidad que había era vender las parcelas para empezar las obras. El club ha desechado ofertas que no llegaban a lo que el club consideraba justo. Ahora con CVC nos permite reanudar las obras sin tener la necesidad de vender las parcelas. Es un hecho que queremos empezar y hacer el Nou Mestalla".

Derechos económicos de la Supercopa de España

El Valencia tiene demandada la RFEF por los derechos de la Supercopa de 2020. Ahora tiene que volver a disputarla como subcampeón de Copa. Y otra vez al Valencia le corresponde menos dinero que a Real Madrid y FC Barcelona. "No sabemos fechas ni sitio de la Supercopa. La vamos a jugar y tenemos que analizar el reparto. Nuestro intento es que haya un reparto equivalente y justo".

Próxima Junta de Accionistas

También ha fijado la fecha de 12 de diciembre para la próxima Junta General de Accionistas. De momento se mantendrán las mismas condiciones para poder asistir. "Será presencial como la anterior y siguen las medidas de asistencia que se aprobaron en la última Junta", confirmaba Solís.