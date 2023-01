Javi Calleja: "Si pasamos será una gran alegría, de lo contrario no será un drama"

Sin nada que perder afronta este miércoles el Levante UD el partido de Copa del Rey ante el Atleti. El encuentro será a las 21:00 en el Ciutat y el propio Javi Calleja ha reconocido en la previa que "si ganamos será una gran alegría pero de lo contrario tampoco será un drama. Es un momento muy bueno para poder disfrutarlo ".

Para el entrenador granota "jugamos contra uno de los mejores equipos de Europa. Una de las mejores plantillas. Pero no nos tenemos que obsesionar con ellos. Lo que tenemos que hacer siempre es buscar explotar nuestras virtudes, ver donde se puede hacer daño y creer. Salir a disfrutar del encuentro. Nuestro principal objetivo está en LaLiga. La Copa está para disfrutarla e intentar hacerlo lo mejor posible". Y tampoco espera que los colchoneros se guarden nada. "El Atlético de Madrid espero que venga con todo. Creo que va a venir con una alineación muy potente, porque la Copa del Rey es uno de los títulos que les quedan para poder ganar. Me imagino que lo pondrán todo para hacer un gran encuentro y pasar la eliminatoria. No espero un Atlético de Madrid que recule", dice Calleja.

Y sobre el Cholo Simeone reconoce que "muchas veces es una pena que haya poca memoria, pero los años van pasando y la exigencia siempre es máxima en el Atlético de Madrid. Cada temporada lo que se busca es superarse. Pero más allá de eso hay que ver el trabajo que se realiza, lo que transmite el equipo, la trayectoria que tiene en este caso el Cholo, lo que ha demostrado todos estos años y lo que ha conseguido. Ha conseguido poner al Atlético de Madrid en lo más alto. A veces eso se olvida rápido y solo se centra uno en lo que vive en este momento. Él se ha ganado el reconocimiento de todos".

Hoy se ha conocido que el Levante UD ha alcanzado la cifra de 15.000 abonados. Respecto al ambiente que espera ante el Atleti asegura que "cada vez estamos todos más convencidos de que puede ser un gran año. Ojalá vengan los máximos posibles y les podamos brindar una victoria. La conexión entre equipo y afición es grandísima".