Calleja afirma, tras su cese, que la situación "no era nada alarmante"

El Levante decidió destituir a Javi Calleja tras cinco jornadas sin conseguir la victoria y después de empatar a cero ante el Racing de Ferrol. Sin embargo, el técnico se despedía en una carta abierta de la afición granota en la que afirmaba estar "sorprendido" con la decisión ya que la situación "no era nada alarmante".

Dice Calleja en la misiva que "en nuestra opinión, el equipo deportivamente está en una posición nada alarmante (a tres puntos de playoff) y, durante esta racha de resultados negativos, ha jugado partidos muy buenos y se ha visto perjudicado por aspectos que no podemos controlar. El vestuario es una piña y estamos convencidos que terminaríamos la temporada cumpliendo objetivos".

Además destaca que lo fácil hubiera sido abandonar tras no conseguir el ascenso la pasada temporada. "En verano, lo más fácil habría sido no continuar pero no quisimos abandonar el barco en los momentos difíciles y decidimos seguir a pesar de todas las dificultades", destaca.

Este es el mensaje completo de Javi Calleja:

"Queridos granotas,

Hoy nos ha comunicado el club que prescinde de nuestros servicios de manera inmediata. Es una decisión que nos ha sorprendido mucho (al cuerpo técnico y a mi) pero que respetamos totalmente.

En nuestra opinión, el equipo deportivamente está en una posición nada alarmante (a tres puntos de playoff) y, durante esta racha de resultados negativos, ha jugado partidos muy buenos y se ha visto perjudicado por aspectos que no podemos controlar. El vestuario es una piña y estamos convencidos que terminaríamos la temporada cumpliendo objetivos.

El cambio de rumbo, a nivel económico, en el proyecto tras el no ascenso del año pasado nos dejó en una situación muy delicada y pensar en subir era más una ilusión que una obligación. En verano, lo más fácil habría sido no continuar pero no quisimos abandonar el barco en los momentos difíciles y decidimos seguir a pesar de todas las dificultades. Dentro de las limitaciones, creo que formamos un grupo más que competitivo y lo hemos demostrado plantando cara a todos los rivales, pero no hemos podido terminar nuestro trabajo.

Nos vamos llenos de agradecimiento por el tiempo que compartimos y deseando lo mejor, por siempre, al club y a todas las personas que forman parte de él. Cada día que fuimos a entrenar recibimos un trato exquisito de cada trabajador del club; nos sentíamos dentro de una gran familia. Nunca en mi vida tuve un trato tan cercano con los empleados y pude palpar su compromiso, su cariño y su apoyo incondicional. El Levante sois vosotros y sois muy grandes.

Ahora, estaremos animando desde fuera y deseando que el Levante vuelva a dónde se merece lo antes posible.

Fue un placer, granotas. Macho Levante".