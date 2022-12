Jaime Navarro: "Pedimos anular el contrato de la compra del 72% de las acciones que tenía la Fundación"

LEER MÁS Jaime Navarro solicita al Juez un Interventor judicial para el Valencia

"Hemos expuesto todas las consideraciones de nulidad de pleno derecho de la compra que hizo Meriton en 2014 del paquete accionarial mayoritario de la Fundación. Lo que nos ha llamado la atención es que no se ha contestado a todas esas causas de nulidad, es decir, no se sabe cuál era el contrato privado firmado entre las partes. Se han presentado unas copias pero no se acompaña el contrato privado. No sabemos sobre qué ha habido causa. No hay anexos, son fotocopias de un supuesto documento notarial, anexos que justifican la operación".

"Meriton no tiene acción"

"Tampoco hay acciones que justifiquen el título de propiedad. En la página 14, se dice que se han extraviado los títulos de propiedad de las acciones pero que se transmiten. Para colofón, la que compra Meriton no tiene acción social, es decir, no tiene actividad en España que le permita adquirir acciones ni tampoco el paquete mayoritario. No se ha contestado a nada de todo ello, esperemos tener una sentencia justa y sino apelaremos".

"Sí, el juicio está visto para sentencia. Depende de cada juzgado, pero bueno, esta es la primera sentencia. No sabremos si nos satisface. Las causas de nulidad que he enumerado no se han contestado. Justicia no es matemáticas. Acudiremos a la Audiencia Provincial de Valencia o el Tribunal Supremo".

Tres testigos institucionales

"Los tres testigos han coincidido que se compra el Valencia CF en 2014 sin que Meriton dé ni una sola garantía. Eran tres patronos importantes, representaban a Generalitat y Ayuntamiento y han coincidido. Cuando no explicas por qué no aparece el contrato privado, de qué vas a hablar".

"Hay accionistas que han demandado directamente a ellos (Aurelio Martínez y Salvo) por vender de esta manera el Valencia. Han declarado los tres patronos y han coincidido en que no había ni una sola obligación".

Demanda "anónima"

"Nuestra demanda es simplemente de un accionista que quiere mantener el anonimato. Una persona valiente porque algunos patronos no se explicaban nada. Extraña que no haya habido demandas anteriores como esta". "Se han vendido las acciones de la Fundación sin tener los títulos de la propiedad. Nadie puede consentir ni dar la utilización para vender sobre algo por lo que no es propietario".

Consecuencias al club

"Hay dos consecuencias: acoger parcialmente la demanda (Se anula el contrato de la compra del 72% de las acciones que tenía la Fundación) o bien anular todos los demás contratos derivados de este. En la primera la Fundación debería devolver el dinero y Meriton la propiedad. Se dice que es imposible, imposible no es nada que sea legal. ¿Dónde están los anexos? ¿Dónde están el contrato privado? No tienen ningún objeto social para hacer eso en España"