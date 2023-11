El Ivie eleva por encima de los 26.000 millones la deuda que se podría perdonar a la Comunitat

Entre 26.000 y 27.000 millones de euros, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, tendría que perdonar el Estado a la Comunitat si se aplicara, por una parte, el acuerdo entre PSOE y ERC para condonar la deuda catalana, y si se tuviera en cuenta la infrafinanciación que se viene arrastrando desde hace dos décadas.

La estimación la ha realizado este viernes Francisco Pérez, director del Ivie y miembro de la comisión de expertos de Les Corts, durante un acto de la 'Plataforma per un Finançament Just' cuando se cumplen seis años de la movilización de 2017 para reclamar la reforma del sistema de financiación autonómica.

Esa cifra aproximada sale del 50 % de la infrafinanciación colectiva que sufrieron todas las autonomías durante la crisis de 2008-2009 y la parte que correspondería por el mismo trato que Cataluña en la condonación de deuda, unos 10.000 millones de euros.

Pérez cree que es "factible" la condonación de parte de la deuda y ha señalado que las decisiones deberían contar con un "consenso amplio" desde una "empatía institucional".

Declaración 2023

En el manifiesto de la plataforma, que se ha actualizado, los firmantes se comprometen a exigir con "urgencia" que se reforme el modelo de financiación, que las inversiones del Estado, que figuran en los presupuestos, estén "ajustadas al peso poblacional" y que se reconozca que la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana ha generado deuda.

Por parte de los sindicatos, la secretaria general de CCOO PV, Ana María García, ha pedido "dejar a un lado los partidismos", y su homólogo en UGT PV, Ismael Sáez, ha destacado que el trabajo de estos años sitúa a la Comunitat "en un momento crucial y una posición oportuna para que nuestra voz se oiga".

Desde la patronal valenciana CEV, su presidente, Salvador Navarro, ha recordado que la deuda histórica valenciana ha hecho "ciudadanos de segunda o tercera". "Estos años de desventaja tienen que convertirse en que seamos españoles como cualquier ciudadanos", ha aseverado.

El secretario de Organización del PPCV, Miguel Bailach, ha deseado que próximamente "ya no haga falta la Plataforma per un Finançament Just"; el portavoz adjunto de los socialistas valencianos en Les Corts, Arcadi España, ha señalado que se abre la oportunidad de reformar el modelo desde "la unidad" y la portavoz de Compromís y diputada en el Congreso, Àgueda Micó, se ha referido a la infrafinanciación como "un agravio político" que hay que seguir denunciando.

También han firmado el manifiesto por la financiación los representantes de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, del PPCV, PSPV-PSOE y Compromís en Les Corts, el Congreso y el Senado, y de la Unión de Consumidores, Cavecova y la Plataforma per la Llengua.