El IES María Carbonell de Benetússer ultima las actuaciones de cara a la reapertura tras la DANA

El IES María Carbonell de Benetússer (Valencia) ultima los trabajos de cara a la reapertura. Las inundaciones del 29 de octubre lo arrasaron todo. Un mes después, un técnico de la Conselleria de Educación visitaba las instalaciones y concluyó que no se apreciaba ningún problema estructural en el edificio. Mientras, la comunidad educativa se ha volcado desde el primer día en la limpieza del centro.

Fuentes del equipo directivo no han confirmado este viernes a Onda Cero que la actividad se vaya a retomar al 100% el próximo lunes. "Todo dependerá de cómo avancen las actuaciones", han explicado. Por su parte, la presidenta del AMPA, María del Carmen Flores, ha apuntado que se trata sobre todo de elementos relacionados con la seguridad: "Tenemos máquinas que todavía no funcionan bien. Hasta que no esté resuelto, nos da miedo empezar".

En la entrada del instituto, todavía es visible la magnitud de lo ocurrido con el salón de actos sin puertas -el piano fue arrastrado por el agua hasta el patio- y vayas que impiden el paso. En la biblioteca, se pueden observar cajas amontonadas con libros donados. Diana Valentín, profesora de Lengua Castellana, otros docentes e incluso alumnos los clasifican: "La respuesta ha sido increíble. Han llegado libros de todas las comunidades autónomas e incluso de fuera de España".

Por ahora, las clases de Educación Física se impartirán en el patio, porque el gimnasio permanecerá cerrado, y la actividad se centrará en el primer y segundo piso, que no resultaron afectados por la riada.