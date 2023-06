Hoy venía pensando en ... la tortura de temporada.

Ayer en las decepciones, hoy en el sufrimiento. Una afición como la del Valencia, tan leal y entregada, no merece todo lo que está viviendo a lo largo de la temporada. Una afición como la del Valencia, que llena Mestalla cada domingo, no merece ni el dueño ni los dirigentes que tiene. Una afición como la del Valencia, que se ilusiona con poco cada verano, no merece que su Valencia se esté jugando el descenso en la última jornada.

Todo ha sido un proceso. Una lenta agonía que se inició allá por 2019. Quien nos iba a decir en Sevilla, en la Cartuja, que solo cuatro años después íbamos a estar donde estamos. Es cierto que por aquel entonces Peter Lim ya mostraba desinterés por el Valencia.

Prefirió irse a cenar con Beckham antes que ir a celebrar el título de Copa con el equipo del que es dueño. Pensadlo. Cualquier valencianista hubiera pagado todo lo que tiene y lo que no por estar presente en aquella cena de celebración. Él no. Él simplemente pasa.

Y ese pasotismo nos ha llevado a donde estamos. Ayer entrevistábamos a Juan Emilio Maillo, ex director de comunicación externa de Bankia, que nos contó muchos detalles de aquella venta en 2014 al singapurense. No es cuestión de volver atrás pasados casi nueve años, pero que alguien que vivió tan de cerca el proceso aporte detalles de cómo fue todo aquello, siempre es interesante. Amadeo Salvo y Aurelio Martínez. Ellos y solo ellos son los verdaderos responsables de haberle abierto de par en par las puertas del Valencia a Peter Lim.

Consiguieron ilusionar a esa afición que no se merece lo que está viviendo a base de mentira tras mentira. Muchos creyeron sus promesas incumplidas y hoy todos pagamos aquel engaño. Yo estoy convencido que el domingo no se baja a segunda división. Pero ¿y la temporada que viene? De eso, lamentablemente, ya no estoy tan convencido. No al menos mientras Lim sea el dueño…