Hoy venía pensando en… los sueños del fútbol modesto.

Como el de nuestro buen amigo Santi Marin, comentarista de esta casa en el Radioestadio valenciano y entrenador del Manises. Ayer hizo historia con su equipo al derrotar al Dolorense y colarse en la siguiente ronda de la Copa del Rey. El sueño de Santi, de sus futbolistas no profesionales y el de todo un pueblo. El sueño del fútbol modesto, ese que no acapara portadas pero que también existe, ese en el que jugar al fútbol lleva aparejados muchos sacrificios.

Porque los futbolistas del Manises no son profesionales. Cada uno de ellos tiene su propia profesión con la que se ganan la vida al margen del fútbol. No se pasan todo el día dando patadas a un balón y en muchas ocasiones esa pasión que tienen por este deporte les lleva a tener sacrificar un montón de cosas. Tal vez por eso cada vez que se produce una gesta histórica como la que hizo ayer el Manises nos hace a todos felices, muy felices. Y no hubo mejor día para conseguirla que un NOU d’octubre, dia de todos los valencianos, ese día en el que todos nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra tierra, el mismo que nos ha hecho estar orgullosos de unos valencianos, los del Manises, de haber conquistado este logro.

La semana pasada hablaba con Santi Marin, su entrenador y nuestro comentarista. Le prometí que si lo hacían abriría nuestro Onda Deportiva Valencia con él. Y así va a ser. Se lo merece, no por ser amigo, sino porque ha hecho historia para todo un pueblo. Y eso no pasa todos los días.

Los sueños del fútbol modesto, del amateur, del no profesional. De ese fútbol que te reconcilia con el propio fútbol, del romántico, del de verdad. Enhorabuena Manises y ahora… a seguir soñando con eliminar a todo un primera división como el el…