Hoy venía pensando en… la gran cita que tiene Valencia Basket.

Esta noche en la Fonteta, los de Pedro Martínez se juegan el pase a la final de la Eurocup. Enfrente un equipo, el Hapoel, hecho a golpe de talonario. Pero el factor Fonteta tiene que marcar la diferencia. Valencia Basket, con la espectacular fase regular que hizo, se ganó por mérito propio ser uno de loa favoritos al título. Y tiene que demostrarlo hoy.

Ver a Valencia Basket esta temporada se ha convertido en algo muy divertido. No en vano batieron el récord de anotación y asistencias en liga ACB. Ya lo dijo el propio entrenador del Hapoel. Con Valencia Basket el show está asegurado cada partido. Pero además de dar espectáculo hay que ganar. Y a las puertas del estreno del Roig Arena, con capacidad para 16.000 espectadores, no concibo un Valencia Basket que no juegue Euroliga.

Reconozco que la llegada de Pedro Martínez al banquillo me generó alguna duda. No ya por su capacidad, que es muy alta, sino por el nivel de exigencia que la afición le iba a poner habida cuenta que Valencia Basket solo tiene una liga en sus vitrinas en más de 30 años de historia y fue conquistada por el hoy de nuevo entrenador de Valencia, Pero Pedro ha vuelto a demostrar que es uno de los mejores técnicos del baloncesto europeo y por ello merece que esta noche Valencia se meta en la final de la Eurocup.

Siempre he dicho que tener un entrenador capacitado, de los buenos, le da un plus a cualquier equipo. Y Pedro se lo da a Valencia Basket. Ha sabido desde el primer momento imprimir ese estilo de juego reconocible que tanto hemos echado en falta estos últimos años. Ojalá hoy con el apoyo de la Fonteta se consiga dar un pasito más.

Serán las últimas semis europeas en la Fonteta. Sé que hay mucho enfado entre la afición con el precio de los abonos en el traslado de casa al Roig Arena. Y posiblemente lleven razón. Porque os digo una cosa tan importante es en un club grande tener un entrenador de la talla de Pedro Martínez como cuidar a tu afición…