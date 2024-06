Hoy venía pensando en... el regreso de Morales al Levante

Hoy venia pensando en… el regreso de Morales al Levante.

Dicen que nunca segundas partes fueron buenas. Hay excepciones, pero no muchas. Lo del regreso de Morales al Levante responde más a un deseo del máximo accionista, José Danvila que realmente a una decisión del director deportivo Felipe Miñambres. Y leo a mi buen amigo Rafa Esteve que la llegada del comandante, tasado en medio millón de euros por La Liga obligará al Levante a hacer ventas por valor de cinco millones si quiere inscribirlo. No sé hasta qué punto esto trastocará los planes de Felipe, unos planes en los que no entraba el regreso del ex del Villarreal.

Luego está como lo reciba la afición. Muchos levantinistas no habrán olvidado cómo salió del Levante en un momento tan delicado como fue el descenso a segunda división. Y todo después de dar a entender que su deseo iba a ser seguir en la disciplina grandota para tratar de ascenderlo al año siguiente. No. El capitán se fue por la puerta de atrás y ahora a muchos de esos aficionados que se sintieron traicionados les tocará tener que perdonarlo. Pero… el fútbol está lleno de traiciones y reconciliaciones. Tiene poca memoria para lo bueno pero también para lo malo. Así que veremos cuál es la reacción de la grada de Orriols.

En la mente de Morales está volver al Levante y ser quien lo ascienda a Primera división. Pero una cosa es lo que pides y otra lo que te llega. Nadie puede asegurar que con su presencia el Levante vaya a conseguir volver a la élite ni tampoco lo contrario. Habrá que ver cuál es su rendimiento con 37 años que cumplirá el mes que viene y cuál es su papel en el Levante de Calero. En la 16/17 con 30 años y con el Levante en segunda jugó 40 partidos y anotó solo 4 goles en aquel Levante de Muñiz aplastante que consiguió el ascenso a primera división.

Solo el tiempo dirá si su regreso es o no un acierto de Danvila y si la afición levantinista está o no dispuesta a perdonarle…