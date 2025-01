Hoy venía pensando en… la reanudación de las obras del nuevo Mestalla.

Mañana será un día histórico. 16 años después de ser paradas volverán a aparecer las máquinas y los obreros en el nuevo Mestalla. Por en medio han pasado 6 presidentes en el Valencia y ninguno fue capaz de retomar las obras. Y, no nos engañemos, si no hubiese sido por la aparición del famoso fondo CVC tampoco habría sido posible.

Porque una de las primeras cosas que me viene a la mente pensando en el día de mañana es una más de las mentiras de Aurelio Martínez y Amadeo Salvo. Estos dos encantadores de serpientes llegaron a decir que Lim se comprometía a tener acabado el nuevo estadio para el Centenario. 2019, 6 años han pasado sin que se mueva una sola piedra. Y para reforzar su mentira, al más puro estilo de producción hollywoodiana, le pusieron un casco a Peter Lim para que visitara las obras a su llegada. Diez años han pasado sin que el de Singapur haya tenido el más mínimo interés en reactivarlas. El famoso “procurará” sin ninguna penalización nos persigue desde ese día.

El Valencia va a tener 30 meses para acabarlas a contar desde mañana mismo. Al contrario que aquellos encantadores de serpientes, esta vez desde el Consistorio sí se le ha puesto duras penalizaciones en caso de incumplimiento. El procurará se ha sustituido por un “deberá o de lo contrario…”

No me cabe duda que ese esqueleto de piedras a la salida de Valencia por Cortes Valencianas ha sido la vergüenza de toda una ciudad que ha sido incapaz de encontrarle una solución durante 16 largos años. Hoy, parece que la ha encontrado pese a los intereses cruzados de por medio de unos y otros y el manoseo político al que ha sido sometido el Valencia en este último año. Yo también me considero un romántico de la vida y lloraré el día que pise por última vez el viejo Mestalla pero… ese debate llega tarde, tanto como los 16 años que hemos estado esperando.