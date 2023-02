Hoy venía pensando en... que el Valencia necesita entrenador

Hoy venía pensando en… que el Valencia necesita un entrenador. Con todos los respetos a Voro. Hace falta un entrenador de verdad.

Quedan 18 partidos por delante. Voro nunca ha querido ni quiere ser entrenador. Cuando cogió al Valencia no tenía ni cuerpo técnico. Y ha tenido que completarlo como ha podido y casi a la carrera. Todo ello para sacar al Valencia de una situación más que complicada.

Con esto no digo que Voro no esté capacitado. Pero la solución de emergencia no debería ser la solución para tan largo período de tiempo. Una cosa es que Voro coja al equipo faltando cinco partidos para el final y otra bien distinta que lo haga cuando queda toda una vuelta por delante. Un equipo de élite como el Valencia necesita un entrenador y cuerpo técnico de élite. Y Voro no lo es porque nunca ha querido serlo. Y ahora tampoco.

Entiendo que se coma el marrón. No lo queda otra. Es eso o irse a su casa. Pero son los dirigentes, ese director de fútbol que dijo aquello de que confía al máximo en estos jugadores, después de no hacer ni un solo fichaje, quien debería recapacitar y darse cuenta que hace falta un entrenador de los de verdad. Es más, de esos que saben cómo hay que pelear por no descender, que le imprima al equipo todo ese carácter que le falta, que sepa cómo se debe pelear en el barro.

Mientras el equipo va de mal en peor. Si las sensaciones del Benabeu no fueron buenas, las de ayer son aun peores. No es solo que no ganes desde el 10 de noviembre, que hayas sacado 1 punto de 18 o que estés a 1 del descenso… no… es que Mamardashvili, tu portero, fue el mejor ante el Girona. Sí, el Girona, ese equipo recién ascendido que te pudo golear de no ser por el georgiano. Y así es imposible no pensar que nos vamos a segunda de cabeza. Ya que no ficharon refuerzos, al menos… fichen un entrenador…