Hoy venía pensando en… que sois maravillosos

Si, me refiero a la afición del Valencia. Lo de ayer en el Martínez Valero fue sencillamente brutal. Conseguisteis convertir el estadio llicitano en un pequeño Mestalla. Los más de 5000 valencianistas que estuvisteis marcasteis el primer gol antes incluso de que comenzara el partido. Me hubiera gustado solo por un instante haber sido jugador del Valencia para experimentar todo ese cariño que le brindasteis al equipo a su llegada. Y todo con lo poco que el Valencia os está dando esta temporada.

Sin palabras. Cualquier cosa que pueda venir pensando se queda corta para describir el amor que ayer le demostrasteis al Valencia. Sabiendo lo que nos estamos jugando hicisteis posible el sueño de seguir creyendo que nos vamos a salvar. Si alguno aún no había entendido lo que significaba vestir esta camiseta, defender este escudo, estoy seguro que ayer debió entenderlo.

Le leí a Sempere, el mítico guardameta, una cosa en sus redes sociales que me encantó. “Cuando gana nuestro Valencia nos encontramos mejor en el día a día en nuestro trabajo, con nuestra familia, en general. Es algo difícil de explicar para quien no lo siente”. No se puede expresar mejor en tan pocos caracteres lo que significa amar al Valencia. Es así. Esta semana no será igual que la anterior y seguro que muchos de vosotros hoy os habéis levantado de buen humor. Porque lo que haga cada fin de semana el Valencia, claro que nos afecta.

De verdad, como dice la canción de Zoido, sois increíbles. El Valencia sí merece tener una afición como vosotros. Meriton lleva años dándonos palos y ni por esas le abandonamos. Podremos bajar o no, ganar títulos o no, jugar en Europa o no… que siempre vais a estar ahí. De padres a hijos, de abuelos a nietos, de generación en generación… El Valencia club de fútbol es tan tan tan grande como demostrasteis ayer en Elche. Por encima de todo… siempre… Amunt Valencia!