Hoy venía pensando en... que me gustaría hablar de deporte pero no puedo

HOY VENÍA PENSANDO EN… que me gustaría ya hablar de deporte pero no puedo.

Me gustaría hablar de fútbol y no puedo, me gustaría hablar de baloncesto y no puedo, me gustaría hablar de voleibol y no puedo, me gustaría que todo fuera normal pero no lo es. Y no lo es porque cada vez que uno ve imágenes de lo que tiene a su lado a apenas unos kilómetros cruzando el nuevo cauce del Turia se le encoge el alma.

Ha pasado ya una semana y seguimos sin ningunas ganas de hacer un programa normal, de deportes como solía ser este Onda Deportiva Valencia. No se cuándo volverá a suceder, lo de hablar de deportes, pero lo que sí sé es que miles de valencianos van a tardar mucho tiempo en poder recuperar la vida que tenían antes del pasado martes. No estamos preparados para asumir y vivir situaciones como esta. Cuando nacemos nadie nos prepara ni nos da un libro de instrucciones sobre cómo afrontarlas. Y es terrible. Más de siete días después continúa siendo terrible ver a gente que lo ha perdido absolutamente todo por no hablar de aquellos que no van a volver.

Hace unos días me hice el propósito de intentar que este espacio fuera un lugar de esperanza y no de tragedia. Quería destacar cosas positivas por encima de las negativas. Pero es difícil cuando uno echa la vista atrás y rememora esas imágenes terribles que nos dejó aquel martes y que aún hoy nos deja cada vez que encendemos la televisión o entramos en cualquier red social. Es desolador, muy desolador.

De verdad que no se cuando volveremos a hablar de las altas y bajas del Valencia o del Levante o de si el Valencia abandona la posición de colista o el Levante consigue el añorado ascenso. Tal vez pasen muchos días más y por eso pido disculpas a los oyentes, a ti que estás al otro lado de la radio. Pero se necesita tanta tanta ayuda aún que apagar el foco y ponernos a hablar de otra cosa es tan ridículo como irresponsable…