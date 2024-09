Hoy venía pensando... en si podemos ya hablar de fútbol

Hoy venía pensando en… si podemos ya hablar solo de fútbol.

Llevamos ya dos semanas en las que en Valencia poco o nada se ha hablado de fútbol. El caso Rafa Mir ha eclipsado todo lo demás y se ha convertido durante días en el único tema verdaderamente importante. Y eso que el domingo el Valencia juega ante el Atleti con todas las urgencias del mundo. Lo de Mir ha hecho que nuestra mira, la mía la primera, y nuestro foco se haya desviado tanto que el fútbol ha pasado a un segundo plano.

Os digo la verdad. No me gusta ver al Valencia envuelto en este tipo de escándalos ni que sea portada de los medios nacionales por un tema como este. Tener que entrar todas las noches en mi programa nacional para contar novedades del caso Rafa Mir. O me gusta, no nos vamos a engañar. Yo soy periodista deportivo, no de sucesos. Y como tal entiendo que lo que nos gustaría a todos es hablar de deporte, de fútbol…

Con un punto de doce y siendo colista lo del domingo en el Metropolitano es una verdadera final. Con Hugo Duro lesionado y con Dani Gómez con esos problemas en el tabique nasal no sabe Rafa Mir el daño que le ha hecho al Valencia. Tener que ir a jugar ante el Atleti sin prácticamente delanteros y sin la presencia de ese por el que tanto empeño pusiste en que viniera no es de recibo. Por eso entiendo que a Baraja se le lleven los demonios cada vez que piense en todo lo que ha pasado estas dos últimas semanas.

No me cabe duda que la rueda de prensa previa del sábado girará en torno a Rafa Mir. Tal vez por eso quizá debió darla antes, adelantarse para que este sábado se pueda hablar exclusivamente de fútbol. Porque tampoco entendería que Baraja no quisiera responder a ninguna pregunta del tema después de las duras declaraciones de su capitán. No puede dejarlo solo. Y conociéndole, no creo que lo haga… Así que si, me gustaría hablar de fútbol pero… tal vez sea a partir del próximo domingo…