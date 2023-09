Hoy venía pensando en... lo de la plantilla corta

Hoy venía pensando en… la plantilla corta de Rubén Baraja.

La Liga no ha hecho más que comenzar y las lesiones que tiene que afrontar el Valencia ya demuestran que Baraja cuenta con una plantilla corta en cuanto a efectivos. De ahí mi temor a si el Valencia va a ser capaz o no de aguantar el nivel conforme avancen los meses y se encuentre con lesionados, sancionados y demás.

Lo digo por la baja de Sergi Canós. Las bandas, esa posición que Baraja pidió reforzar hasta el último minuto de mercado, son sin lugar a dudas una de las posiciones más endebles del actual Valencia. Si se cae uno, como el caso de Canós que no volverá hasta pasado el parón de selecciones, las dificultades aumentan.

Ese va a ser uno de los mayores problemas y retos que tenga que afrontar el Pipo. La falta de fondo de armario para cuando vengan mal dadas. Las bajas de Gabriel y Foulquier, por fortuna, no se notaron ante el Atleti pero… la de Sergi Canós si puede ser un verdadero hándicap para Baraja ya que se queda únicamente con dos extremos: Fran Pérez y Diego López.

Mientras esta mañana pensaba en lo poco que hemos saboreado y disfrutado en Valencia del brillante triunfo ante el Atleti. El lunes, como suele pasar en el Valencia, ya estábamos abriendo otros melones, otros debates: que si quedarse en el Mestalla actual, que si hay que negociar o no con Lim sobre el Nuevo Mestalla… Así somos en el Valencia y así de poco nos duran las alegrías.

Pues os digo una cosa, a mi no se me ha olvidado el brillante partido del sábado ante el Atleti. Me gustó esa frase de Baraja al acabar el encuentro: “hay que disfrutar del momento”. Una especie de Carpe Diem que raras veces se aplica en el entorno del Valencia. Ojo… yo el primero al que le cuesta hacerlo…