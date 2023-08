Hoy venía pensando en… las palabras de Baraja

Fue sincero el Pipo, como no podía ser de otra forma, al acabar el Naranja. El técnico insistió en la necesidad de fichajes en la parte delantera. Cinco o seis jugadores dijo. Que pedirle eso a Corona es como pedirme a mi que suba en bici el Tourmalet.

Pero es que es la verdad. Estamos a cinco días de que empiece La Liga y al Valencia le falta todo, absolutamente todo. La presentación del sábado más parecía la del Mestalla que la del primer equipo. Y la delantera a día de hoy es un verdadero drama. Baraja solo tiene a Hugo Duro, que el año pasado únicamente marcó un gol, como delantero referente. Y así no vas a ninguna parte.

Dicen que a Meriton no le han gustado las palabras del Pipo. A mi sí. Baraja nunca ha sido de poner paños calientes y aunque insistió en que la valoración de la plantilla habría que hacerla a día 31 de agosto, no escondió que la realidad de este Valencia es dura y que no se puede normalizar que a cinco días del comienzo de La Liga falten tantas cosas.

Porque podemos hablar de la lentitud del mercado, de que a muchos equipos les sucede lo mismo pero no dejan de ser excusas. El Valencia sabía desde hace mucho tiempo que Kluviert, Lino y Nico terminaban su cesión y aún así ha sido incapaz de tener cerrado alguno de sus sustitutos antes del arranque liguero. Que no hay voluntad de invertir por parte del máximo accionista es algo que viene demostrando desde hace ya algún tiempo.

Podemos insistir en eso de ADN Mediterráneo para esconder la dura realidad de la que hablaba Baraja. ¿Cuál es? Que no hay ni voluntad de invertir ni dinero para mejorar como debería mejorar la plantilla de un club histórico y del prestigio del Valencia. Jugársela a los jóvenes de la cantera conlleva mucho riesgo. Hoy el Valencia tiene peor plantilla que el curso pasado y ya sabemos qué pasó hace apenas un par de meses. Y los milagros, no siempre se producen…