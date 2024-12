Hoy venía pensando en... el nivel de los futbolistas esta temporada

Hoy venía pensando en… el nivel de los futbolistas del Valencia esta temporada.

Es normal que cuando hay malos resultados todas las miradas se dirijan hacia el banquillo. Es ley de fútbol. Como no puedes cambiar a 23 jugadores de golpe, cuando vienen mal dadas, la destitución del entrenador es lo más lógico. La cuerda siempre se rompe por el lado más débil aunque nos empeñemos en decir eso de que “el fútbol es de los futbolistas” o que “cuando se gana ganamos todos y cuando se pierde perdemos todos”.

Es poco comprensible que la misma plantilla del año anterior, con un año más de experiencia para todos esos jóvenes, esté dando un rendimiento tan alejado al nivel de la pasada campaña. Son los mismos y con algunos retoques que en teoría deberían haber mejorado el rendimiento de la pasada temporada. Cierto es que una vez más el mercado del Valencia, sin inversión alguna, ha sido un desastre pero no menos cierto es que no ha habido ventas y se han mantenido el bloque. Solo por eso Baraja puede ser uno de los culpables pero no el único.

Recuerdo cuando Benítez decía aquello de que al 200% campeones de Liga, al 90% UEFA. Aquí, en una plantilla tan justa de calidad como la actual, al 200% te mantienes y al 90% te vas al hoyo. Lo malo? Que el listón ya no está en ganar ligas o jugar competiciones europeas sino en no descender. Y eso es verdaderamente dramático.

Y sí, son muchos los futbolistas que no están al nivel de la pasada campaña. Mamardashvili, Mosquera, Pepelu, Hugo Duro… no son ni la mitad de lo que fueron el año anterior. Muchas veces nos da miedo apuntar al césped y es más fácil hacerlo al banquillo pero… seamos sinceros… si esta plantilla sigue rindiendo tan por debajo del nivel esperado… sea quien sea el culpable al que queramos señalar… nos iremos al hoyo.