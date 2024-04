Hoy venía pensando en... la montaña mágica de Montjuic

Hoy venía pensando en… los recuerdos que me trae Montjuic donde juega esta noche el Valencia.

La montaña mágica. Y tan mágica. Ahí empezó todo aquellas navidades de 2001. Pocos podían pensar que aquella remontada ante el Espanyol iba a suponer vivir nuestros días más felices como valencianistas. Rufete e Illie salvaron a Benítez de una quema segura y poco tiempo después hasta el mismo entrenador afirmaba que se podía ganar la Liga. Yo, lo reconozco, le taché de loco por aquel entonces.

El discurso de Baraja es mucho más precavido. Se ha propuesto no pronunciar la palabra “Europa” hasta que no finalice la temporada y lo está consiguiendo. Le entiendo. Aquella plantilla en la que Benítez habló de ganar la liga era lo suficiente madura como para no sentir una presión añadida por aquellas manifestaciones. Esta lo es lo suficientemente joven como para que cualquier distracción que no sea pensar en el siguiente partido les pueda sacar del foco de lo realmente importante.

Han pasado más de 20 años desde que los goles de Rufete e Ilie. En realidad es una lástima que tanto tiempo después nos sigamos aferrando a aquel recuerdo. Porque en los malos tiempos uno tiende a acordarse de lo que fue. Y aquello fue… maravilloso. Cuando veo a las nuevas generaciones que llegan al periodismo deportivo siempre pienso lo mismo… que suerte tuve de vivir aquellos tiempos y poder contarlos ya en esta la que es mi casa desde hace 24 años Onda Cero. Me dio la oportunidad de vivir aquellos éxitos en primera persona y tengo muchas dudas que se vuelvan a repetir en un corto período de tiempo.

Aún así hoy todos estamos ilusionados con que el Valencia pueda ganar en esa montaña mágica para seguir peleando por entrar en Europa. Sabiendo de donde venimos y donde nos ha llevado Lim en estos últimos años, meterse aunque sea en la tercera división europea no cabe duda que es un éxito. Y Baraja, como lo fue en aquel 2001 en Montjuic, es uno de los grandes culpables de ello. Grande Pipo!