Hoy venía pensando en... la lentitud del Valencia en el mercado

Hoy venia pensando en… la lentitud del Valencia en el mercado.

Luis Rioja se escapa. Era uno de los objetivos prioritarios de Rubén Baraja y el futbolista ya negocia con otro club, Osasuna, ante la lentitud del Valencia en el mercado. Los tiempos de Meriton nunca han sido los del fútbol y eso unido a la falta de inversión lastra cada verano al club de Mestalla. Ojo y estamos hablando de un fichaje que peleas con Osasuna, no lo olvidemos. No estamos hablando de que se te escapa un futbolista de talla mundial.

Es incomprensible por ejemplo que a día de hoy 18 de julio Samu Castillejo siga siendo jugador del Valencia. Hace ya mucho tiempo que Baraja dejó bien claro que no cuenta con él y su ficha merma el fair play financiero. Lo normal hubiera sido que el jugador ya no fuera valencianista y con su salida el club se hubiese hecho hueco para la llegada de Luis Rioja. Pero no.

¿Nos sorprende? No, no nos sorprende porque esta es la historia de cada verano. El año pasado fueron los fichajes de Canos y Rafa Mir. El primero terminó fichando después de darle mil vueltas y de intentar regatear 250.000 euros y el segundo tuvo que esperar a este verano para acabar firmando. Tengo la sensación que con Luis Rioja se vuelve a la misma situación que se vivió con Mir: acuerdo con el futbolista mientras se espera eternamente la luz verde se Singapur. Y Rioja no está dispuesto a esperar todo el verano como si hizo Rafa Mir.

Así es muy difícil por no decir imposible crear un proyecto. Aún queda por saber que ventas se harán, porque al igual que desde Meriton se es lento para fichar, se es rápido muy rápido en vender cuando hay oferta sin pararse a pensar en lo que se vende ni el momento en el que se hace. Luis Rioja, de momento, una más de Meriton y su no política de fichajes…