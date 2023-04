Hoy venía pensando en… Joaquín

El eterno Joaquín anunció ayer que se retira a final de temporada. Y a mi me vinieron a la mente tantos y tantos momentos divertidos que pudimos pasar con él durante sus años como valencianista. Reconozco que siempre fue una de mis debilidades y a él le encantaba que le entrevistáramos, me consta, en este Onda Deportiva Valencia.

Le conocí cuando aun estaba en el Betis. Mi compañero de Sevilla Carlos Hidalgo me invitó a su tertulia aprovechando que yo me encontraba en la capital hispalense. En aquella comida ya hablamos del Valencia y pude descubrir a un tipo simpático, cercano y alejado de toda esa tontería que hoy tienen los futbolistas a los que casi no se les puede ni mirar a la cara si eres periodista.

Esa relación se afianzó a su llegada al Valencia. Recuerdo sus whatsapps que siempre empezaban con un “Eduardo, que pasa pisha”. Por aquel entonces coincidíamos en el mismo restaurante los lunes donde nosotros hacíamos nuestra tertulia. Más de una vez, al acabar él su comida y nosotros nuestro programa, se sentó con nosotros para hacer sobremesa en torno a un café. Nos contó historias divertidísimas como cuando Luís Aragonés pintó con rotulador toda la pared del salón del hotel donde daba su charla a los seleccionados. El bueno de Luís pensó que era la pizarra cuando en realidad era el proyector. O cuando Lopera le mandó a fichar por el Albacete al no terminarse de cerrar el acuerdo con el Valencia y él decidió comprar unos quesos.

Se marcha Joaquín. El del Puerto de Santa María representaba el fútbol de antes, el romántico, ese fútbol más cercano con el aficionado, el de futbolistas que saben lo que es sentir por un escudo más incluso que por los millones, el de los futbolistas normales que decían lo que pensaban y se ganaban el cariño de sus aficiones, con los que se podía hablar y divertirte escuchándole. Porque Joaquín estuvo solo seis años en el Valencia pero se ganó el cariño nuestro, el de vosotros los valencianistas.

Querido pisha, el fútbol te echará de menos, nosotros te echaremos de menos.