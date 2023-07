Hoy venía pensando en… el inicio de la pretemporada.

Suele pasar que con el inicio de la pretemporada se renuevan las ilusiones. Nuestra mente trata de borrar todo lo sufrido el año anterior. Atrás queda todo lo malo vivido con el convencimiento de que la nueva campaña sea bien distinta. Y más si venimos de uno de los peores años de la historia valencianista.

Suele pasar también que por estas fechas los aficionados comienzan a ilusionarse con los futbolistas que puede firmar su equipo. Los veranos están plagados de numerosos posibles fichajes que despiertan el interés de cualquier aficionado. Se publican interminables listas aunque al final solo sean unos pocos los elegidos.

Y mi pregunta es ¿también pasa con el Valencia actual? ¿Seremos capaces de olvidar lo del año pasado e ilusionarnos con los nuevos futbolistas que vengan? Porque de momento hoy se ha empezado la pretemporada y aquí no ha llegado nadie: ni Pepelu ni Sergi Canos ni nada parecido. Y por el contrario se han escapado futbolistas como Kluivert, Lino o Nico González que eran lo mejor que tenías la temporada pasada. Y así es muy difícil volver a ilusionarse.

A eso hay que añadirle la sensación que muchos tenemos de que no ha sido esta año, lo del descenso digo, pero posiblemente sea alguno de los venideros. Como el gol de Tendillo en 1983 los goles de Javi Guerra y Diego López nos han salvado este año. En aquel entonces no fue en el 83 pero fue en el 86. Y ese es el miedo que nos atenaza a todos los que vivimos aquella situación.

Decía Javi Guerra que hay que aprender de lo que ha pasado para que no vuelva a suceder. Bonita frase de la que debería tomar nota Peter Lim. Porque solo él es quien puede remediarlo invirtiendo en un equipo al que ha dejado caer. Mientras eso no suceda, perdonadme si ni me ilusiono.