Hoy venía pensando en… el fantástico arranque liguero del Valencia.

Reconozco que yo era de esos que pensaba que lo del Pìzjuán iba a ser duro, de esos que pensaba en la derrota antes de que se produjera. Nada más lejos de la realidad. Es lo bonito del fútbol: es imprevisible. Todo invitaba a pensar lo contrario de lo que sucedió. Sin fichajes y con una plantilla exageradamente joven, el Valencia nos dio, al menos a mi, una gran lección. Hoy todos estamos más tranquilos, o como dicen los “jóvenes” hoy en día: podemos estar de chilll.

No cabe duda que puestos a apostar por la juventud es mucho mejor hacerlo por gente de la casa que cedidos. Los canteranos siempre tendrán ese plus del sentimiento de pertenencia y motivación extra por conseguir el sueño por el que llevan años peleando en la Academia. Se demostró en el Pizjuán. Ninguno escatimó esfuerzos y desde el minuto uno salieron a comerse al rival. Y lo hicieron.

No solo ellos. Diakhaby estuvo sensacional en una posición que no es la suya y en la que ya Marcelino trató de colocarlo sin éxito. Y Hugo Duro sigue sin marcar pero menudo partidazo se marcó. Su pelea constante dejó con diez al Sevilla y allanó el camino del triunfo. ¿Y Pepelu? Hacía tiempo que no veía a un mediocentro del Valencia dar una clase magistral como la que nos brindó en Sevilla.

Pero cuidado. No hagamos que el árbol no nos deje ver el bosque. El Valencia sigue necesitando refuerzos tanto como los necesitaba antes de la victoria ante el Sevilla. La temporada es muy larga y el equipo sigue cogido con pinzas. Lo volvió a advertir Baraja no vaya a ser que el triunfo ante el Sevilla sirva como la excusa perfecta a Peter Lim para ni fichar. Con Gattuso se empezó de manera brillante y todos recordamos lo que pasó cuando el equipo se le cayó. No vayamos a cometer los mismos errores…