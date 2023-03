Hoy venía pensando en... lo difícil que se hace mirar hacia abajo y no hacia arriba

Hoy venía pensando en… lo mal que llevo eso de mirar hacia abajo y no hacia arriba.

Se hace raro estar cada jornada mirando lo que hace el Getafe, el Valladolid, el Almería, el Cádiz…. Y encima de la forma angustiosa con lo que lo miramos, que el lunes fueron muchos los valencianistas que se enfundaron la camiseta amarilla y no les quedó otra que apoyar al Villarreal. Es lo que hay.

No llevo bien este sufrimiento que sé además que va a dura toda la temporada. Lo del sábado en Mestalla fue demasiado desesperante, demasiado sufrimiento para conseguir un victoria en tu propio estadio. Hubo un tiempo en que llegabas a Mestalla con el convencimiento de que el Valencia iba a ganar. Hoy no. Hoy llegar sabiendo que va a tocar sufrir y que no va a ser demasiado agradable. Eso sí, aun con eso, la afición nunca falla y siempre demuestra estar a las buenas y a las malas.

Y ahora nos toca vivir las malas. No exagero si digo que lo del sábado fue una liberación para todos, incluidos los periodistas que estábamos contándolo en el estadio. Cuando el colegiado pitó el final después de ocho angustiosos minutos sentimos una alegría casi parecida a cuando el Valencia ganaba algún título. ¿La diferencia? Que lo de ahora es tan dramático que no te da tiempo ni a saborearlo. Cuando el árbitro pitó el final creo que ya todos estábamos pensando en ver qué haría el Almería o el Getafe o el Valladolid. Esa es nuestra pelea hoy por hoy. Y no va a ser fácil.

Pero me reconforta saber que los propios futbolistas han sabido entender cuál es la situación. Saben que no por jugar en el Valencia y vestir esta centenaria y prestigiosa camiseta se van a ganar los partidos, que sin bajar del autobús no se ganan por mucho que te llames Valencia CF. Mientras… nosotros seguiremos mirando hacia abajo con esa sensación que produce cuando miras abajo y no arriba: la del vértigo.