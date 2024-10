Hoy venía pensando en… la defensa de cinco que propone Baraja.

Suena raro pensar que Baraja ante la UD Las Palmas, actual colista, y en Mestalla mantenga la defensa de cinco con tres centrales. De ser así, y creo que va a serlo, posiblemente muchos le critiquen. No se entiende un sistema tan defensivo ante un equipo como el canario y más en tu propia casa.

Pero yo entiendo a Baraja. El técnico es de los que piensa que los equipos se construyen desde atrás. Es de esos entrenadores que le dan mucho valor a eso de la portería a cero, el “cleen shit” como le llaman en Inglaterra. Si mantienes a tu equipo sin encajar gol estás más cerca de la victoria siempre. Pero eso tiene un matiz importante.

Si bien es cierto que el Valencia ha encajado demasiados goles en este arranque de temporada, no lo es menos que ahora mismo el equipo no propone prácticamente nada sobre el terreno de juego. Lo he dicho ya en varias ocasiones, más que las derrotas lo que verdaderamente me preocupa es la falta de fútbol de actual Valencia. Sea por lo que sea no genera nada, ni ocasiones ni goles. Y así da igual intentes arropar al equipo con tres centrales que no pasarás del empate o en una de esas acabarás siendo derrotado.

Eso es lo que de verdad me preocupa. El saber porque ese equipo eléctrico, presionante que vimos al inicio de la pasada temporada ha desaparecido por completo. Puede que haya futbolistas que no estén dando el nivel de la pasada campaña pero o nos ponemos ya manos a la obra o cuando nos demos cuenta el Valencia se meterá en un hoyo, en una espiral de la que será muy difícil salir.

A Baraja no le gusta hablar de finales. Pero lo del lunes ante la UD Las Palmas lo es. Si el equipo canario, que estrena nuevo entrenador, da la campanada en Mestalla sería un golpe de tal magnitud en el ánimo de todos, futbolistas y afición, del que sea difícil reponerse. Así que sea con tres centrales o con dos no me cabe en la cabeza otra cosa que el Valencia gane y… convenza a una afición que poco a poco se va desilusionando más.