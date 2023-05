Hoy venía pensando en… las decepciones de la temporada.

La primera, la de Gattuso. Reconozco que yo fui de los que se “engatusó” con el entrenador italiano. En muchas ocasiones da la sensación que a los periodistas nos da palo pedir perdón por nuestros errores. Algunos se creen en poder de la verdad absoluta y nunca se equivocan. Yo, lo reconozco, me equivoqué con Gattuso.

Pensé que con su carácter y su estilo de juego le iría bien al Valencia esta temporada. Los primeros meses nos dejamos embaucar por él pensando que de su mano podrían llegar éxitos pese a la gestión de Meriton. Nada más lejos de la realidad. En enero y sabedor de que lo que tenía estaba cogido con pinzas y que no llegaría nada que lo mejorara, decidió abandonar el barco. Toda la valentía que tuvo Baraja para coger las riendas del equipo es la que le faltó a Gattuso para continuar lo que había empezado.

La segunda, Edinson Cavani. El uruguayo nos ilusionó a todos a su llegada. Con un Mundial por delante pensamos que el delantero volvería a reverdecer viejos recuerdos. En nuestra retina estaba el Cavani de Nápoles, o el del PSG. Otro error. Entre lesiones y demás nunca ha encontrado su mejor forma. Su rendimiento esta temporada no es propio de un futbolista de su clase. Y ya se ha convertido en el tercer delantero para Baraja. Cavani no ha suplido ni los goles de Carlos Soler ni de Gonzalo Guedes. Y así nos va.

Y la tercera, el propio equipo. Creo que el Valencia, pese a tener una plantilla desajustada, tiene mejor equipo como para estar jugándose la salvación en la última jornada. Es más, en estas últimas jornadas ha desaprovechado varias oportunidades para no tener que llegar al último partido sufriendo. Lo de Mallorca aún sigo sin explicármelo.

Porque que Meriton nos decepcione no es nada nuevo. Lleva ocho años haciéndolo y como no venda antes o después Peter Lim, lo que nos queda. Ojalá la decepción no sea mayor este domingo…