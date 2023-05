Hoy venía pensando en... si se debe abrir el debate de la continuidad de Baraja

Hoy venía pensando en… si se debe o no iniciar ya el debate de la continuidad de Baraja.

Tal vez sea pronto y sea mejor esperar a que acabe la temporada, pero no cabe duda que es una de las cosas pendientes y que antes o después habrá que abordar. ¿Se ha ganado Baraja continuar al frente del Valencia? Yo me mojo… yo creo que sí.

Dijo Javier Solís que si se conseguía el objetivo de la permanencia y se llegaba a un acuerdo por ambas partes, Baraja podría continuar. Es cierto que el objetivo aun no está cumplido pero lleva camino de hacerlo. Vayamos a los números.

Baraja cogió al equipo en puestos de descenso y por primera vez desde enero se encuentra 14º con 37 puntos y con seis equipos por detrás de él. Baraja ha hecho 10 de los últimos 15 puntos con tres victorias (Valladolid, Elche y Celta) un empate (Villarreal) y una derrota (Cádiz) Baraja en 13 jornadas ha sumado 17 puntos mientras que Gattuso en 18 jornadas solo había sumado 20 puntos. Esos son los números.

Además Baraja ha sido valiente a la hora de apostar por tres canteranos, Javi Guerra, Diego López y Alberto Marí. Valiente e inteligente. Si con los de siempre, los veteranos no te da… hay que probar cosas nuevas. Y Baraja lo ha hecho dando la oportunidad a estos tres chavales. Porque el mérito es suyo. La irrupción de Javi Guerra, Diego López o Alberto Marí no responde a ningún plan preestablecido… no vaya a ser que ahora, con renovaciones de por medio, alguno se ponga alguna medalla que no se merece.

Con estos argumentos y con el apoyo de la afición, lo normal sería confiar en la dupla Baraja-Marchena para el futuro. Si en una situación tan difícil como la que existía a su llegada ha sido capaz de cambiar las cosas no me cabe duda de lo que podría hacer empezando de cero.

El problema es que nada en este Valencia es normal. Tal vez aparezca Lim colocando al amiguete de turno, al portugués recomendado por su socio Mendes o tal vez apueste por el de Castronuño. Abramos o no el debate… Lim siempre acabará haciendo lo que le de la gana. Y eso es mala señal.