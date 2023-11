Hoy venía pensando en... la credibilidad o no de este Valencia

Hoy venía pensando en… la credibilidad o no de Corona.

En una reciente entrevista a los compañeros de Relevo, afirma el Director Deportivo del Valencia Miguel Ángel Corona afirmaba que están listos para “presentar batalla” si viene alguno de los equipos importantes europeos a por Javi Guerra. Y claro, tratándose de Corona, pocos son los que creen de verdad que, llegado el caso, el Valencia plantara batalla.

Pero no es por el propio Corona, no. Es por la forma de funcionar de este Valencia. Por mucho que se empeñen en vendernos una y otra vez la independencia del famoso “local management”, todos sabemos que eso no existe. O no al menos cuando Lim ve la posibilidad de hacer negocio. O es que ¿ya nadie se acuerda de aquel día en que la presidenta, la misma que hay ahora, se empeñaba en decir una y otra vez que no se iba a vender a Paco Alcácer mientras el delantero de Torrent ya estaba vendido tras un apretón de manos entre el mismo Lim y Bertomeu, presidente aquel entonces del FC Barcelona?

Y es que la desconfianza y la falta de credibilidad se la ha ganado este Valencia a pulso y eso hace que cualquier cosa que puedan decir se ponga siempre en cuarentena. Que dicen que quieren construir el nuevo Mestalla… en cuarentena, que dicen que están preparados para fichar en enero… en cuarentena, que dicen estar preparados para plantar batalla por Javi Guerra… en cuarentena.

Además ¿qué es plantar batalla? Si el futbolista es tuyo, tiene contrato en vigor y no lo quieres vender… en principio no deberían hacer falta batallas. Salvo que el dueño decida lo contrario en cuyo caso no hay lugar ni a la batalla… Quizá por eso ayer cuando nuestra mascota, nuestro querido Amunt ganó la Liga de Mascotas, muchos pensaron… como lo vea Lim… en enero… vendido al City…