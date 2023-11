Hoy venía pensando en… los consejos de administración del Valencia en Singapur.

Como echo de menos esas maratonianas reuniones que se producían en la Senda de Senent. Esas en las que muchos de nosotros, jóvenes por aquel entonces, montábamos guardias durante horas esperando que algún portavoz nos contara las decisiones que se habían adoptado. Bueno, un portavoz o dos porque la época de Marcelo Safont es para escribir un libro aparte.

Hoy la cosa ha cambiado tanto que ya no es que no se comuniquen las decisiones vía portavoz, es que ni sabemos cuándo, donde y cómo se reúne el Consejo. Por no conocer no conocemos a ni uno de los consejeros que lo integran. Hace unos días dimitió uno de ellos y os aseguro que me lo cruzo por la calle y no sé quien es. Es más, soy incapaz de recordar su nombre ahora mismo.

Contaba ayer mi buen amigo Conrado Valle que Layhoon ha estado reunida con el Consejo y con Lim. Digo yo que estaría también Kiat ¿no? Porque desde que se dejó ver el pasado diciembre… ni rastro de él. Si con su llegada al Valencia se quería demostrar que a Peter sí le importa el Valencia… pasados unos meses… da la sensación de todo lo contrario. Que a Peter no le interesa y a Kiat aún menos.

Y de qué se habló en ese consejo. Sabemos los temas pero no los contenidos. Sabemos o imaginamos que se hablaría de las obras del nuevo Mestalla, de las cuentas que se van a presentar el próximo 14 de diciembre en la Junta o de si hay o no que reforzar el equipo en este próximo mercado invernal. señores que apenas han pisado Valencia y Mestalla hablando en una reunión de qué es lo mejor para el Valencia. Pero vamos, casi como Lim, que desde que es propietario del club apenas le ha interesado venir por aquí.

Pues esos son los que deciden de verdad. En sus manos está el Valencia por mucho que nos empeñemos de hablar del local management o cosas similres…