Hoy venía pensando en… el compromiso de la Copa.

Porque hoy juega el Valencia ante el Arosa la segunda eliminatoria de la competición. En principio, la diferencia de categoría, el Arosa está en tercera federación, nos hace pensar que los de Baraja no tendrán problema en pasar de ronda. La Copa, esa competición que tanto nos gusta.

Porque pensar en la Copa para mi es acordarse de aquella final del agua en el Bernabéu, o los goles del Piojo y el golazo de Mendieta en la Cartuja, o en aquella que ni se celebró en el Calderón, o la de Marcelino en el Villamarín o el penalti de Yunus en la Cartuja. Porque la Copa no solo mola sino que además se le ha dado bien históricamente al Valencia. Ahí están las ocho que lucen en sus vitrinas.

Quizá por eso los chavales que hoy jueguen ante el Arosa deben sentir ese grado de compromiso y responsabilidad. Estoy seguro que hoy, esos con menos minutos, intentarán demostrarle a Baraja que tienen sitio en el equipo. Será un buen momento para ver de nuevo a Jesús Vázquez jugando al fútbol. Qué ganas tengo de verle ya otra vez en el césped.

El Valencia con la obligación de pasar y el Atzeneta, todo lo contrario. Para los de Berna, después de eliminar al Zaragoza, no deberían sentir esa presión destinada a los equipos de mayor categoría. Es un buen momento para que, una vez más, la tarde de hoy se convierta en una hazaña para un pueblo de apenas 1.200 habitantes. El Getafe de Bordalás, a buen seguro, no se lo pondrá fácil pero… porqué no volver a dar la campanada.

Es semana de Copa, de esas esperan con ilusión los equipos modestos. Como el Arosa y el Atzeneta. Eso sí, si tiene que haber alguna sorpresa… que la protagonice el Atzeneta…