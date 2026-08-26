Hoy venía pensando en... el cántico de "¿dónde están los fichajes?"

Hoy venía pensando en… el cántico “¿dónde están los fichajes?”.

Del “queremos un tiro a puerta” del martes hemos pasado al “¿dónde están los fichajes?”. Y es que lo de las dos primeras jornadas en Mestalla ha sido duro de digerir. Y eso que los aficionados no fallan. En pleno mes de agosto, con el calor que hace y un martes a las nueve de la noche más de 45.000 espectadores en el estadio valencianista. Pero el aficionado está harto.

Y así lo demostró anoche. El grito de “¿dónde están los fichajes?” es el de cualquier valencianista que ve como a su equipo le faltan muchísimas cosas para ser realmente competitivo. Si toda la solución a los males del Valencia, ese que no juega a nada y al que le falta tantísimo fútbol, es fichar dos laterales derechos y un portero de 23 años apaga y vámonos. Que no digo que no hicieran falta pero tampoco creo que vayan a ser tan determinantes como para fiarlo todo a ellos. Que son laterales derechos por Dios. No es que no sean la reencarnación de Maradona, que no lo son, es que son dos laterales derechos y de dos equipos que descendieron la pasada temporada.

Sin extremos ni centro del campo y con una defensa de cinco es muy difícil crear fútbol, generar ocasiones. Habrá quien diga que el Valencia no jugó tan mal. Ni tan bien. Solo el arreón final espoleados por el gol del Betis hizo que el Valencia generara alguna ocasión de peligro. Hasta entonces más de lo mismo. Todo pasa por Guido y el argentino no tiene quien le acompañe en la creación del juego. Ni a su lado ni en las bandas ni en ningún sitio. Normal que la gente se pregunte dónde están los fichajes.

Porque la pregunta es donde están esos fichajes que te iban a llevar a Europa. Un equipo que lleva varios años por descender no puede invertir solo cuatro millones de euros en el mercado si de verdad se quiere volver a competición Europea. Si quieres volver a estar entre los grandes tienes que fichar calidad en todas tus demarcaciones, no solo en el lateral derecho. Que el Valencia se va a gastar seis kilos en un lateral derecho, señores. Cuando le falta un organizados, dos extremos, un delantero y si me apuras hasta un central en condiciones. Eso y quizá también… un entrenador. Que en Mestalla a además del "¿donde están los fichajes?" también se volvió a insistir en el “Corberán dimisión”…