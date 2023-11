Hoy venía pensando en… lo del Bernabéu-.

Vaya por delante que no considero que exista ninguna derrota útil. Ninguna pese a lo que dijera en su día Valdano en la eliminación del Valencia en Copa ante la UD Las Palmas. Pero de todas se puede aprender. Y este Valencia debe aprender de la del Bernabéu.

Vaya por delante también que yo era de los optimistas que pensaba que el Valencia podía volver del Bernabéu con un resultado positivo. Me equivoqué, sí. El 5-1 final puede que refleje la diferencia entre ambas plantillas pero puede que tampoco refleje exactamente lo que pasó en los 90 minutos. Tal vez si Hugo Duro hubiera acertado alguna de las que tuvo y si los valencianistas no hubiesen bajado los brazos en la segunda parte, estaríamos hablando de un resultado distinto. Coincido con Baraja en que la segunda parte es del todo inaceptable. No fue ese Valencia competitivo que hemos visto en otras ocasiones.

Pero ya está. No creo que esa abultada derrota le pase factura al equipo. Hay que aprender de ella y olvidarla. Estos chavales no merecían perder de esa forma en el Bernabéu pero se juntaron demasiadas cosas: Dijo Ancelotti que había sido el mejor partido de su equipo de toda la temporada, volvió a aparecer el olfato goleador que Vinicius había perdido hasta el encuentro frente al Braga. Y el Valencia, en la segunda parte, se hizo pequeño, demasiado pequeño.

Lo que me da rabia es que no haya fútbol este próximo fin de semana. Espero que no estemos quince días dándole vueltas a lo del Bernabéu. El equipo y nosotros debemos pasar página pronto. Este Valencia está en crecimiento y una derrota como la del sábado no debe impedir que lo siga haciendo. Porque estoy seguro que estos chavales, un día sin esa inexperiencia y ese posible miedo al escenario, plantarán cara al Real Madrid en el Bermabeú. El sábado no fue el día… pero ya llegará…