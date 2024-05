Hoy venía pensando en... el baño de masas que se dio Baraja

Hoy venia pensando en… el baño de masas que se dio Rubén Baraja.

Fue ayer tarde en la tertulia Torino. El Pipo recibió una distinción por su gran labor al frente del equipo. Y al acabar el acto le costó una eternidad marcharse. Todos querían una foto, una firma o simplemente darle la enhorabuena a su leyenda. Leyenda del valencianismo como futbolista y símbolo actual del Valencia que nos gustaría tener.

Digo símbolo del Valencia que nos gustaría tener porque todos desearíamos que nuestro Valencia estuviera dirigido por gente como él, que aman y sienten el valencianismo como podemos sentir todos nosotros. Dijo que cuando le ofrecieron el cargo de entrenador, en un momento complicadísimo, hubo gente que le decía que tenía mucho que perder y… que él les contestó que tenía mucho que ganar. Doy fe de ello. Yo tengo un WhatsApp del propio Baraja por aquel entonces en el que me dice justamente eso además de reconocerme que si te llama el Valencia, sea quien sea el dueño, no puedes decirle que no.

Y pensaba mientras le escuchaba como un tío de Castronuño, de Valladolid, criado en la cantera vallisoletana pudo enamorarse tanto de este equipo y de su ciudad (vive en el mismo centro junto al mercado de colón) Baraja no es valenciano de nacimiento pero si de adopción y lo lleva muy dentro de su corazón. Ese mismo enamoramiento que nos hubiera gustado del máximo accionista. Pero claro entre las pocas veces que ha venido y que cuando lo ha hecho apenas ha pisado la ciudad salvo rodeado de una corte de guardaespaldas… ¿Cómo narices se iba a enamorar Lim de Valencia o del Valencia?

Por eso Baraja es hoy nuestro símbolo. Representa no solo lo que fue un gran Valencia que añoramos sino también ese clavo al que agarrarnos e identificarnos mientras nuestro equipo esté en manos del impresentable de Singapur. Que dure muchos años… Baraja digo, el otro, Lim, que se vaya hoy mismo…