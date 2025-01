Hoy venía pensando en… los agravios comparativos. Sí, hablo de la sanción de dos partidos a Vinicius.

En Valencia ya estamos escarmentados de como se las gastan los comités. Sino que le pregunten a Gayá y su sanción de cuatro partidos cuando habían infinidad de casos similares que ni por asomo supusieron tantos partidos de sanción. Pues ahora resulta que la agresión de Vinicius a Dimitrievski se queda en dos partidos.

Soto Grado, el árbitro del partido pasó por alto, yo no digo que intencionadamente, en la redacción del acta que el balón está parado cuando se produce la jugada. Y eso lo cambia todo. De ser una conducta violenta a una agresión que está tipificada con una sanción de cuatro a doce partidos. Estoy más que seguro que de haber sido al revés, a Soto Grado no se le habría pasado por alto y a Dimitrievski le habrían caído mínimo cuatro partidos.

Sanción al margen, el comportamiento de Vinicius cada vez que pisa Mestalla, y no solo Mestalla, dista de ser profesional. Una vez más sus gestos a la grada no son propios de un futbolista del Real Madrid. Quien quiera justificarlos insistirá en que la culpa es de la afición del Valencia. Es mentira. Insistir en el gesto de a segunda a una afición que tanto esta sufriendo este año es de ser mal deportista. A los que le protegen: allá cada uno con su conciencia pero que lo hagan los árbitros o los comités después de una agresión, no es de recibo.

Pero ya sabemos como funciona esto de la justicia deportiva. No es una regla escrita porque no se puede escribir. Pero dependiendo de la camiseta que vistas se te aplicará una u otra sanción. Y en el Valencia últimamente… sabemos mucho de eso…