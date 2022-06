Hoy con Léleman venía pensando en... la venta de Guedes

Hoy con Leleman venia pensando en… la venta de Gonzalo Guedes.

Que ya está Jorge Mendes negociando con la Roma. El superagente portugués ya está ejerciendo de director general del Valencia. Tiene plenos poderes otorgados por Lim para la venta del futbolista y por eso ya está hablando con Jorge Pinto, director General de la Roma para su venta.

Es lo que tiene ser pobre. El Valencia necesita vender y el primero en la rampa de salida es su futbolista más desequilibrante y el que está en su mejor momento. Es normal que así nos asalten muchas dudas en torno al proyecto deportivo del Valencia. Porque hoy es Guedes pero el siguiente será Soler y el siguiente, y el siguiente…

Da rabia ver como el Valencia no es que no pueda aspirar a grandes jugadores sino que además está abocado a vender a los buenos que tiene. Hoy no es posible retener a los buenos porque el Valencia lleva tres años seguidos fuera de toda competición europea. Esa es nuestra realidad, nos guste o no. Así que urge mucho trabajo para encontrar sustitutos baratos para que el equipo no se resienta deportivamente. Y para eso hace falta una estructura en la dirección deportiva fuerte, algo que hoy por hoy no existe.

Porque ahora mismo por no haber no hay ni director deportivo de ahí que sea el propio Mendes quien negocie la salida de Gonzalo Guedes. Tal vez la llegada de Gattuso cambie algunas cosas en ese sentido o tal vez Gattuso dentro de tres meses esté tan cabreado como lo estaba Bordalás en el mercado invernal. No lo sé. Lo que si sé es que el Valencia va a vender a su estrella y por desgracia aquí… ya lo tenemos más que asumido…