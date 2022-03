Hoy con Léleman venía pensando en… la reventa. Ese mal que aparece cada vez que la demanda de entradas es superior a la oferta.

La primera duda que me surge es si es legal o ilegal. Por lo visto es ilegal si se hace en la calle y es alegal si se hace a través de internet. Pero no en todas partes. Hay comunidades autónomas, que son las que tienen competencia en el asunto, que han legislado y prohibido la reventa telemática. Y todo porque la ley es de 1982. Sea como fuere, hecha la ley hecha la trampa… cuantas veces hemos visto esos anuncios en los que se vende un boli por un pastizal y te regalan una entrada…

Luego está el derecho o no que puedan tener los promotores a cancelar una entrada en el caso de que se detecte su reventa. Sería el caso del Valencia. Porque a veces no se trata de una situación puntual de alguien que no puede asistir a una final o a un espectáculo público sino de mafias organizadas alrededor de esa reventa de entradas.

Ayer el Valencia confirmó el modo en que va a vender las entradas de las que dispone para la final de Copa de La Cartuja. Y no tardaron en salir aquellos que, teniendo la posibilidad de comprarla, quieren hacer negocio con su entrada. Y a mi no me gusta que mientras el valencia quiere premiar su fidelidad y antigüedad ellos no busquen otra cosa que ganar dinero. Posiblemente muchos de ellos son los primeros que luego criticaran que el fútbol se haya convertido en puro negocio. Los mismos que en cuanto ven la posibilidad de hacerlo no dudan aunque sea por unos pocos cientos de euros.

Esos que trafican con un sentimiento me dan tanta pena como los que lo hacen enriqueciéndose mientras dirigen un club de fútbol. Mientras unos lo hacen a pequeña escala, los otros lo hacen a lo grande. Pero son iguales. Cada uno en función de sus posibilidades. Sea ilegal o alegal para mi es inmoral. Y por eso yo digo no a la reventa…