Hoy con Léleman venía pensando en... las reuniones a las que no acude Anil

Hoy con Léleman venía pensando en… lo de las reuniones a las que no acude el presidente del Valencia. Que aunque fuera el pasado viernes, no, no se me ha olvidado.

Y no se me ha olvidado porque me parece una increíble falta de respeto a la institución que representa, a la Federación Española, al rival (el Betis) , a la Competición (la Copa) y a la afición del Valencia. Y no me vale ninguna de las excusas que pudiera poner para ausentarse en una reunión tan importante para los valencianistas como lo era la del reparto de las entradas de la Final de Copa.

Me decía ayer Rafa Salom, el que fuera vicepresidente del Valencia y Levante, en nuestra tertulia que uno de los problemas es que “Murthy no es hombre de fútbol”. Y es verdad. Anil llegó al Valencia de la mano de Lim sin ninguna experiencia previa en el mundo del fútbol. Pero ya lleva suficientes años en el cargo como para saber que el Valencia no podía dejar de estar representado en aquella reunión. Salvo que le dé todo igual, que creo que es el caso.

No será hombre de fútbol pero sí es un presidente profesional con un sueldazo aprobado en la Junta de Accionistas y que por tanto entiendo que le paga el Valencia y no Mériton. Y como presidente profesional uno de sus trabajos es representar a la sociedad que le paga. Lim prefirió irse a cenar con Beckham a celebrar la copa que ganó el equipo del que es máximo accionista, Anil prefirió celebrar su cumpleaños a pelear en Madrid por las entradas de la afición a la que mal representa. Eso es lo que a Meriton le importan la Copa y el Valencia.

Porque no me imagino a Anil dejando de ir a una reunión con Peter Lim. Ahí sí, ahí si nos damos prisa por coger un avión y hacer 11.000 kilómetros para rendirle pleitesía. La misma que debería rendirle al club que le paga un pastizal por ocupar un cargo del que cualquier valencianista estaría orgulloso de ocupar… Él, no lo parece…