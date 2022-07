Hoy con Léleman venía pensando en... la reaparición de Layhoon

Hoy con Leleman venia pensando en… la reaparición de Layhoon.

Ha tenido que venir a Valencia la ex presidenta para calmar las aguas. Tan mal lo hizo su predecesor, tan rematadamente mal que Peter Lim ha tenido que echar mano de su querida Layhoon para tratar de deshacer todos los entuertos en los que Anil Murthy metió al Valencia. Sí, tan inútil fue y tan desastrosos fueron sus cinco años en la presidencia valencianista.

Porque parece que ya se nos han olvidado los años de presidencia de Layhoon. Es verdad, Murthy hizo buena a su predecesora… que digo buena… la hizo buenísima pero no olvidemos que cuando la mano derecha de Peter Lim abandonó el Valencia pensábamos que Layhoon había sido una las peores presidentas de la historia del Club. Jamás pensamos que lo peor estaba por venir y que iba siempre con la sonrisa se convertiría con el tiempo en el peor villano del Valencia.

Es cierto que a Layhoon no se le cantó como a Murthy, o al menos no se le gritó eso de “canalla fuera de Mestalla”. Pero ella fue quien mintió, no sé si intencionadamente o por desconocimiento, cuando dijo aquello de “no queremos vender a Paco Alcácer” después de que Lim hubiera sellado su venta con Bertomeu. Y fue ella quien dijo aquello de “yo soy Peter Lim” en tono altivo y quien lideró la compra del Valencia sin comprometerse, como no hizo en sus casi tres años de presidencia, a finalizar las obras del Nuevo Mestalla.

En su haber queda la buena imagen que tenía dentro del club, nada que ver con Murthy y sus cuchillos, y el fichaje de Mateu Alemany para reflotar un club que por aquel entonces navegaba a la deriva. Y Tal vez por esto último sea la última esperanza a la que agarrarse para que vengan tiempos mejore. No queda otra.