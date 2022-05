Hoy con Léleman venía pensando en... que Anil no puede estar ni un minuto más en la presidencia

Hoy con Leleman venia pensando en... que Anil no debería estar ni un minuto más como presidente del Valencia.

Y no debería estarlo por respeto a una institución centenaria como es el Valencia CF. Cuantos más audios desvelan los compañeros del diario Superdeporte más insostenible se pone su presencia en la presidencia.

Que Anil se había reído en numerosas ocasiones de su afición era algo que ya sabíamos. Su gesto de mandar callar a la grada, sus continuos engaños y desprecios... pero Anil ha subido un peldaño más. Ha despreciado nuestras Instituciones, las de todos valencianos. Se ha reido de la Generaltitat Valenciana y del Ayuntamiento de Valencia. Ha tratado de engañarlos porque él mismo vive en un continuo engaño. Y eso es insostenible.

Es insostenible decir "que le den" al hablar del pabellón de Benicalap. Se refiera a los vecinos o al propio Ayuntamiento. El Valencia lleva muchos años incumpliendo un compromiso con ese barrio y el presidente de una institución como el Valencia no puede usar jamás ese término. No es digno. Pero claro, es que el que no es digno del cargo que ostenta es él mismo.

El revuelo político está mañana ha sido de órgano. Como siempre los habrá que buscaran sacar redito personal y político de todo esto. Son aquellos que buscan el micrófono y la aclamación popular en las redes sociales. Usar el fútbol en política no es nada nuevo. Y los habrá que realmente se sientan indignados con el menosprecio de este señor hacia las Instituciones Valencianas. A estos segundos, todo mi respeto.

Debe ser que desde su atalaya de supremacía sobre los valencianistas y los valencianos se siente absolutamente intocable, por encima del bien y del mal. Sus continuos desprecios así lo atestiguan. Ojalá en los audios que próximamente desvelarán los compañeros de Super de Anil sobre Lim le pillen en un renuncio. Tal vez sea esa la única manera de acabar con su presidencia…