Hoy con Léleman venía pensando en... porqué tardó tanto Lim en echar a Murthy

Hoy con Leleman venía pensando en... Porque tardó tanto tiempo Lim en echar a Murthy.

No lo entiendo. No entiendo que mantuviera cinco años al personaje al frente del Valencia. Ahora, con su mano derecha Layhoon, da la sensación que está tratando de recuperar todo el tiempo perdido. Y no se yo si es demasiado tarde para que el aficionado recupere la confianza.

Me da la sensación que las instituciones si lo han hecho. Hoy nuevamente Layhoon se ha reunido con Joan Ribo después de que el Pleno del Consell haya resuelto la caducidad anticipada de la ATE. Con la ex presidenta da la sensación que todo es diferente y que se puede llegar a un clima de cordialidad. Y ya se está buscando una figura similar para que el Valencia puede gozar de beneficios similares. Eso sí, siempre y cuando cumpla sus compromisos, que parece que esta vez va en serio.

Por eso no entiendo todo en tiempo que Murthy ha estado en el sillón presidencial. Mentiras, fractura con la afición, menosprecios, chulería... De verdad no sé qué le llegaba a Lim desde Valencia ni quién se lo contaba pero el que lo hiciera mentía. O eso, o a Lim le daba igual y ya no le da igual. No lo tengo muy claro.

Lo que si parece es que las cosas están cambiando. De momento son pequeños detalles pero todo suma. Antes no había ni detalles, solo oscuridad, mentiras y un proyecto a la deriva que iba haciendo al Valencia cada vez más pequeño e insignificante y alejándolo de sus aficionados.

Insisto, no sé si es tarde. Puedo entender a quien no se crea nada de todos estos gestos. Es normal. Murthy pasó demasiados años intentando destruir el Valencia. Menos mal que no lo consiguió. Y no lo hizo gracias a vosotros, a los aficionados. Así que estáis en vuestro derecho de creer... o no creer...